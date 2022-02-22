22 Şubat 2022 Salı hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 22 Şubat - 26 Şubat İstanbul'da hava durumu...

22 Şubat 2022 Salı günü hava tahmin raporunu paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre ülke genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava hakim olacak. Meteoroloji'den yapılan açıklamada yurt genelinde yağış beklenmiyor. Meteoroloji Pazar gününün güneşli olacağını söyledi. Öte yandan gün içerisinde dışarıya çıkacak birçok vatandaş 22 Şubat 2022 Salı hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı için internete araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporu ile 22 Şubat 2022 Salı hava durumu ile 22 Şubat - 26 Şubat İstanbul'da hava durumu bilgilerini sizler için derledik.

22 ŞUBAT 2022 HAVA NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi sağanak yağışlı olacak. Trakya'da yağışın kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabilir.

Ege Bölgesi de Marmara gibi sağanak yağışlı. Sıcaklık iç kesimlerde 10 ile 11 derece, kıyı kesimlerde ise 16 ile 17 derecelerde ölçülüyor.

Akdeniz Bölgesinde önümüzdeki üç gün boyunca sağanak yağışlı görülüyor. Sıcaklık bu dönemde 15 ila 20 derece aralığında solacak.

Karadeniz Bölgesinde hava çok bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor. Sıcaklık Bolu'da 11, Samsun'da 18, Trabzon'da 16 derece olacak.

İç Anadolu Bölgesinde yağmur etkisini gösterecek. Sivas dolaylarında bu yağış karla karışık yağmura da dönebilir. Sıcaklık Ankara'da 12, Sivas'ta 7 derece olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesinin batı kesimleri yağmurlu. Bölgenin kalanında kar yağışı görülüyor. Bölgedeki yüksek yerlerde çığ tehlikesine karşı önlem alınmalı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışlı. Sıcaklık Gaziantep'te 14, Şanlıurfa'da 17 derece. Yağışların çarşamba ve perşembe günü de devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı olacak. Bu yağışlar İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur, Doğu Anadolu'da kar yağışı şeklinde görülecek.

