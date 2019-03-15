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22. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 12:25 | Son Güncelleme

Bu yıl 22’ncisi düzenlenecek olan Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, 23-30 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da sinemaseverlerle buluşacak.22.

22. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali başlıyor

Bu yıl 22’ncisi düzenlenecek olan Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, 23-30 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da sinemaseverlerle buluşacak.
22. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, 1998’den beri kadının toplumdaki yerini sinemanın görsel gücünden yararlanarak izleyiciye anlatmaya ve kadın sinemacıları bir araya getirmeye devam ediyor. Festivale ilk defa 5 kıtadan kadın filmleri katılacak. Her yıl Uçan Süpürge Vakfı tarafından verilen Onur Ödülü, Bilge Tokaç Başarı Ödülleri, Tema Ödülleri de bu yıl da sahipleriyle buluşacak. Festival kapsamında Ayla Algan ve Sumru Yavrucuk’a Onur Ödülü, Meltem Cumbul ve Pelin Esmer’e Bilge Olgaç Başarı Ödülleri, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfına ise Tema Ödülü verilecek.
Sinemanın önemini vurgulayan Uçan Süpürge, sinemanın kendi hayat hikayelerimizle iç içe olduğunu ve bu yüzden 22 yıldır kadın sinemacıların emeklerini görünür kılmaya çalıştıklarını açıkladı.

22. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali başlıyor

22. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali başlıyor

22. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali başlıyor

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