22 yıldır kabusu yaşıyor! Hastaneye gidemiyor, adı var, derdi çok

İddiaya göre Adem Zeybek'in anne ve babası, resmi nikah kıymamış, doğum belgesi de yanmıştı. Açtığı babalık davasında da bir arpa boyu yol alamadı. Tam 22 yıldır kimliksiz yaşıyor.

OKULA SADECE MİSAFİR ÖĞRENCİ OLARAK GİDEBİLDİ

Adem Zeybek, Türk baba ile yabancı bir annenin evladıydı. Çift resmi nikah kıymayınca o da hayata bir sıfır geride başladı. 22 sene önce dünyaya gelen Adem Zeybek'in anne ve babasının resmi nikahı olmayınca kimlik problemi yaşandı. Babası doğum belgesini de yırtınca işler daha da karıştı. 18 yaşında kadar Çocuk Esirgeme Kurumu yurdunda kalan Zeybek, çıkınca annesi ile birlikte yaşamaya başladı. Tek isteği kimliğine kavuşmaktı. Zeybek hayatı boyunca okula sadece misafir öğrenci olarak gidebildi. Çocuk Esirgeme Kurumu dışında da hastaneye hiç gitmedi.

"ARADIĞIMDA BANA DAVANIN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER"

Show Haber'in haberine göre yaşadıklarını anlatan Zeybek söyledi:

"Oy kullanamıyorum, askere gidemiyorum, ehliyet alamıyorum. Bir hastalığım olduğu zaman kendiliğinden geçmesini bekliyorum. 22 senedir kimliksiz yaşıyorum. Babalık davası açtıktan sonra dönüş yapmadılar. Aradığımda bana davanın düştüğünü söylediler. Annem ve babam tartışıyor. O tartışmada babam bizi dışarı atıyor. Doğum belgemi de yırtıyor. Ailevi sıkıntılardan dolayı beni yurda götürdüler. Hastaneden doğum belgesini istediğimizde çıkan yangında yandığını söylüyorlar."

