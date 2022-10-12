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220 euro ödeyemeyen yerli turiste 35 liralık alternatif! 'Yükseklik korkusu' diye başladı... Yoğun talep var

12.10.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Tarih ve kültürel değerleri, ilginç yer oluşumları, vadileri, yer altı ve yer üstü şehirleriyle dikkat çeken bölgenin en meşhur aktivitelerinden bir tanesi de balon turları. Fiyatı 220 euroya çıkan balon turlarına katılamayan yerli turistler için yepyeni bir alternatif yaratıldı. Üstelik fiyatı 35 TL. Bu yeni alternatife yerli turistler ve yükseklik korkusu olanlardan yoğun talep var.

220 euro ödeyemeyen yerli turiste 35 liralık alternatif! 'Yükseklik korkusu' diye başladı... Yoğun talep var

Türkiye'nin en özel bölgelerinden olan ve adeta bir turizm cenneti olarak gösterilen Kapadokya bölgesi yerli ve yabancı turistlerin gözdesi. Kapadokya bölgesine gelenlerin en çok ilgisini geçen ve bölgenin en popüler aktivitelerin olan balon turları, yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Şimdilerle fiyatı 220 euroya ulaşan balon turlarına yeni bir alternatif çıktı. İşte detaylar...

BALON TURLARI YERLİ TURİSTLER İÇİN ADETA İMKANSIZ HALE GELDİ

Kapadokya'da sabah erken saatlerde gün doğumu ile havalanan sıcak hava balonlarına binen turistler, bölgeyi adeta kuş bakışı izliyor. Hava koşullarının müsait olduğu günlerde aynı anda havalanan 150’ye yakın sıcak hava balonu hem binenler için, hem de izleyenler için muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Son günlerde yapılan zamlardan sonra Kapadokya Bölgesini havadan izlemek yerli turistler için imkansız hale geldi.

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220 EUROLUK BALON TURLARINA KARŞI 35 LİRALIK SANAL TURLAR

220 avroya kadar çıkan fiyatları ödeyemeyen yerli turistler, çareyi ya balon turlarını yerde izleyerek ya da 35 liralık sanal turlara katılarak buluyor. Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Üçgüzeller mevkii’nde bulunan balon maketine binen yerli turistler, 3 boyutlu sanal gözlük yardımıyla Kapadokya Bölgesini kuş bakışı izleme imkanı buluyor.

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TERCİH EDİLME SEBEPLERİ: YÜKSEKLİK KORKUSU VE UYGUN FİYAT

Vatandaşlardan Osman Sağlam, yükseklik korkusu olduğu ve fiyatının da ucuz olduğu için sanal tur yapmayı tercih ettiğini belirtti. İşletmeci Emir Temir de, "Burada yerli ve yabancı misafirlerimize bir hizmet sunuyoruz. Bu işe başlarken amacımız yükseklik korkusu olan misafirlerimize balon tanıtımı yapmaktı. Gelen misafirlerimizin kimisinin yükseklik korkusu var, kimisinin de maddi durumu müsait değil. Özellikle maddi durumu müsait olmayan misafirlerimiz çok talep ediyorlar. Biz de bu taleplerini karşılıyoruz. Burada balon turunun simülasyonunu yaptık" dedi.

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"SANAL UÇUŞ DA İYİ BİR TECRÜBE"

Gerçeğine binmediğini söyleyen Osman Cemtekin ise, daha önce sıcak hava balonuna binmediğini, sanal uçuşun da iyi bir tecrübe olduğunu dile getirdi. (İHA)

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