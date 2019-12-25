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23-29 Aralık haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bu haftanın en önemli konusu 26 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek olan Oğlak burcundaki halkalı Güneş tutulması.

23-29 Aralık haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

23-29 Aralık haftasına başladığınızda seyahatleriniz, akademik konularınız öne çıkabilir. 26 Aralık Perşembe günü 4 derece Oğlak burcunda Güneş tutulması meydana geliyor. DEVAMI

BOĞA

boga

23-29 Aralık haftasına başladığınızda maddi konularınız, ödemeleriniz, kredileriniz önceliğiniz olabilir. 26 Aralık Perşembe günü 4 derece Oğlak burcunda Güneş tutulması meydana geliyor. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

23-29 Aralık haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınız gündemde olacaktır. İlişkinizde geri planda kalmak yerine harekete geçeceksiniz. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

23-29 Aralık haftasına başladığınızda çalışma hayatınız ve sağlığınız öncelikli gündeminiz olabilir. 26 Aralık Perşembe günü 4 derece Oğlak burcunda Güneş tutulması meydana geliyor. DEVAMI

ASLAN

aslan

23-29 Aralık haftasına başladığınızda aşk hayatınız sizi mutlu edecektir. Sevdiğinizle güzel anlarda olacaksınız. Çocuğunuzla ilgili hayırlı gelişmeler yaşanabilir. DEVAMI

BAŞAK

basak

23-29 Aralık haftasına başladığınızda aileniz ve eviniz sizler için gündemde olacaktır. 26 Aralık Perşembe günü 4 derece Oğlak burcunda Güneş tutulması meydana geliyor. DEVAMI

TERAZİ

terazi

23-29 Aralık haftasına başladığınızda iletişim yönünüz çok aktif olacaktır. Eğitimleriniz, sosyal hayatınız öne çıkacaktır. DEVAMI

AKREP

akrep

23-29 Aralık haftasına başladığınızda maddi konularınız öne çıkacaktır. Gelirinizde artış olacağına dair haberler alabilirsiniz. DEVAMI

YAY

yaya

23-29 Aralık haftasına başladığınızda olumlu gelişmeler yaşayacaksınızdır. Enerjiniz ve şansınız açılmaya başlıyor. DEVAMI

OĞLAK

oglak

23-29 Aralık haftasına başladığınızda geçmişteki konular tekrardan karşınıza çıkabilir. 26 Aralık Perşembe günü 4 derece Oğlak burcunda Güneş tutulması meydana geliyor. DEVAMI

KOVA

kova

23-29 Aralık haftasına başladığınızda şansınız açık olacaktır. Mucizevi diyeceğiniz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. DEVAMI

BALIK

balik

23-29 Aralık haftasına başladığınızda kariyer hayatınızda parlamaya başlayabilirsiniz. 26 Aralık Perşembe günü 4 derece Oğlak burcunda Güneş tutulması meydana geliyor. DEVAMI

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