23 Ağustos günlük burç yorumları: Abartılı duygusallığa dikkat! 23 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

23 Ağustos Pazartesi günü Ay Balık burcunda burcunda ilerliyor, bugün daha duygusal hissedebilir ve dikkat dağınıklıkları yaşayabiliriz. Koç burcunun iş hayatında yeni düzenlemeler gerçekleşirken, Oğlak burcunun yaşamında seyahat konuları gündeme gelebilir. Kova burcu ise maddi konulardaki sorunlarla ilgilenebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün iş hayatınızda yeni düzenlemeler olabilir. İş arkadaşlarıyla ilişkilerinizde uyum sağlama veya ortayı bulma noktasında hareket etmeniz gerekebilir. Yoğun ve hareketli bir gün geçireceksiniz. Gün içinde karşınıza gelen fırsatları fark etmeye çalışın.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün arkadaşlık ilişkileriniz ve dostlarınızla uyumlu ve keyifli enerjiler içinde olurken, arkadaşlarınızdan yardım talep edebilir veya yardım sunabilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde ise gel gitli veya kafa yorduğunuz bir durum olabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün sizin için stresli olabilecek konu ve durumlarla meşgul olabilirsiniz. İş veya özel hayatınızda bir sürecin kapanması ile yeni bir sayfa açılabilir. Hayatınızı yönetme ve kontrol etme dürtünüzün artacağı bir gün. Bildiğinizi okuyabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün birden fazla iş ve plan ile ilgilenebilir ve ertelediğiniz pek çok şeyle ilgili harekete geçebilirsiniz. İş veya özel hayatınızda sizin için önemli olacak konuşmalar gerçekleştireceksiniz. İlişkilerinizin geleceğine dair hayaller, planlamalar gündeme gelebilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün finansal anlaşmalar, ortaklı işler ve para paylaşımları gündeminizde olabilir. Bir süredir ne istediğinizle ilgili karışıklık yaşıyorsanız bugün isteklerinizde netleşeceksiniz. Hem iş hem özel hayatınıza geliştirme ve iyileştirme odaklı yaklaşacaksınız.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Güneş sizin burcunuza geçiyor. Güne ve haftaya yepyeni enerjilerle başlayacaksınız. Kendi istekleriniz, kendi planlarınız öne çıkacak. İlişkilerinizde alma verme dengeniz değişebilir. Karşınızdakilerden şefkatli, anlayışlı tavırlar görebilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili rahatsızlıklarınız için hastane ziyaretleri yapabilirsiniz. Bazı ilişkilerinizde kontrol sizden çıkabilir, karşınızdakilere göre hareket etmek durumunda kalabilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün yeni bir sosyal çevreye dahil olabilir, yeni bir ortama katılabilirsiniz. Geleceğe dair yeni hedefler veya yeni planlar belirlemeye başlayabilirsiniz. Çalışma ortamınıza yeni insanlar dahil olabilir, yeni bir sorumluluk alabilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU

Bugün yasal süreçlerinizle ilgili adımlar atabilirsiniz. Hak ve adalet konuları sizin için her zamankinden önemli olabilir. Hem ilahi adaleti arayabilir hem de yasal süreçlerle hakkınızı korumak isteyebilirsiniz. Ev halkıyla fikir ayrılıklarını büyütmemeye özen gösterin.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün yeni bir yolculuk ve seyahat gündeme gelebilir, ortaya çıkabilir. Güne yeni arzular ve isteklerle başlayacak ve "hedeflerimi nasıl gerçekleştirebilir, hayata geçirebilirim?" sorgulaması yapacaksınız. Kendinize güvenme zamanı.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün maddi konularla ilgili bir karışıklığı çözmek için harekete geçebilirsiniz. Bir kriz ve sorun ortaya çıkabileceği gibi var olan bir krizi de çözmek adına somut adımlar atabilirsiniz. Maddi konularda hatalara, yanılgılara karşı dikkat edin.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Güneş Başak burcuna geçiyor ve sizin için ilişkiler alanınızda seyahat etmeye başlıyor. İlişkilerinizde yepyeni bir enerji açığa çıkabilir. Eşiniz ve ortağınızın yaşamında yeni sorumluluklar, yeni yaşam düzenleri gündeme gelebilir. Görüntünüz ve tarzınızla ilgilenebilirsiniz.



