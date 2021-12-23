23 Aralık günlük burç yorumları: Aşırılık ve abartılardan kaçının

Terazi burcu iş görüşmeleri yapabilir. Başak burcunun gündeminde yurtdışı veya seyahat konuları olabilir. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde çocuklarınızla vakit geçirebilir, sevdiklerinizle bir arada olmaktan keyif alabilirsiniz. Sevdiğiniz işi yapmaya yönelebilir, takdir edilme ve beğenilme arzusunda olabilirsiniz.

BOĞA

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde adaletli ve objektif olmaya önem vermeli, anlık yükselen duygularınızla aşırılıklara gitmemelisiniz. Kalpten inandığınız, kalpten dilediğiniz durumların gerçekleştiğini görebilirsiniz.

İKİZLER

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde yapacağınız görüşmelerde daha yapıcı ve iyimser davranabilir, daha kolay uzlaşmalar sağlayabilirsiniz. Günlük işlerinizde küçük şanslar yakalayabilirsiniz. Eğitimler ve kurslar gündeminizde olabilir.

YENGEÇ

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde kazançlar ve birikimlerle ilgili şanslar yakalayabilirsiniz. Dışardan gelen paralarla ilgili bilhassa şansınız açık olabilir. Akşam saatlerinde plan dışı harcamalarınız olabilir.

ASLAN

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısından itibaren hızlı ve hareketli bir tempo içerisinde olacaksınız. İlişkilerden, insanlardan yana şanslarınız artabilir. Çevrenizdeki kişilerden yardımlar görebilirsiniz. Müşteri odaklı işler yapanlar için verimli bir gün olabilir.

BAŞAK

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde ilahi şanslarla karşılaşabilirsiniz. Bir konuda son dakika fırsatı yakalayabilirsiniz. Uzaklardaki kişilerden beklenmedik haberler alabilirsiniz. Yurtdışı veya seyahat konuları gündeme gelebilir.

TERAZİ

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde sosyal çevrenizle bir araya gelebilir veya davetlere katılabilirsiniz. Sosyal medyada dikkat çekebilir, sosyal medya aracılığıyla iş projeleri için görüşmeler yapabilirsiniz.

AKREP

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde ilişkilerinize önem ve ağırlık verebilir, sevdiğiniz insanlara karşı daha verici ve cömert olabilirsiniz. İş ve özel hayatınız arasında denge kurmanız gerekebilir. Aşırılık ve abartılardan kaçının.

YAY

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde büyük bir şansı, son dakikada yakalayabilirsiniz. Umudunuzu kestiğiniz bir anda şans yüzünüze gülebilir. Son dakika fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Büyük sözler sarf etmekten kaçının.

OĞLAK

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde sağlıkla ilgili destekler alabilirsiniz. Eşinizin kazancı ve harcamalarıyla ilgili gündemler oluşabilir. Bir hediye alabilir veya finansal destekler görebilirsiniz. Satışla ilgili işler yapanlar için verimli bir gün olabilir.

KOVA

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde dostluk, partnerlik ilişkileriniz ön planda olmaya devam ederken, ilişkilerinizde doğru bir ben-sen dengesi kurmanız gerekebilir. Abartılı bencillik ve benmerkezciliğe düşmemeli, abartılı fedakarlıklar ve karşıya odaklılık halinde olmamalısınız.

BALIK

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde sağlıkla ilgili küçük destekler alabilirsiniz, beden sağlığınızda iyileşme ve toparlanma olabilir. Yemeklerde aşırıya kaçmaya meyilli olabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde yardımlaşma ortaya çıkabilir.



