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23 binin üzerinde! Topluca ölmeye başladılar, nesilleri tükeniyor

14.04.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarasa familyasının en büyük türü olan uçan tilkiler, Avustralya'daki sıcak hava dalgası nedeniyle topluca ölmeye başladı. Vücut sıcaklıklarını dengeleyemeyen hayvanların nesillerinin tükenmekte olduğu bildirildi.

23 binin üzerinde! Topluca ölmeye başladılar, nesilleri tükeniyor

Aşırı sıcak dalgasının hakim olduğu Avustralya’da uçan tilkilerin toplu ölümleri mercek altına alındı. Kuzey Queensland ve Papua Yeni Gine'nin bazı bölgelerinde nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine giren bu hayvanlar, Avustralya’da sıcaklıklar yükselmeye başladıktan sonra ölmeye başladı.

ÖLÜMLERE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDEN OLUYOR

Dramatik ölümler sadece bu yıl değil geçtiğimiz iki yılda da görülmüştü. Bu yılla birlikte toplamda 23 binin üzerinde uçan tilkinin öldüğü tahmin ediliyor. Hayvanların ölümü, değişen iklime bağlanırken, hayvanların vücut sıcaklıklarını ayarlayamadıkları ifade ediliyor.

Yaban hayatını koruma konusunda faaliyetler yürüten Humane Society International, türün nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, ölümlerin önüne geçilebilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu duyuruldu.

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Avustralya

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