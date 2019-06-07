"23 Haziran, İstanbul'da Binali Yıldırım'ın seçildiği bir tarih olacak"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bir yanlış yapılmaması için inşallah 23 Haziran, İstanbul'da Binali Yıldırım'ın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği bir tarih olacak, bir dönüm noktası olacak." dedi.

Kurtulmuş, Gölköy ilçesindeki Ulugöl mesire alanında vatandaşlar ile İstanbul hemşehri dernek başkanları ve üyeleriyle buluşma programında yaptığı konuşmada, tabiat harikası bir yerde Gölköylüler ile buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Ordu ve ilçelerinin tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için gayret sarf ettiklerini belirten Kurtulmuş, "Siz de Allah razı olsun başından itibaren AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmıyorsunuz. Her seçimde Allah'ın izniyle en yüksek oy oranıyla destekliyorsunuz. Yürekten teşekkür ederiz." diye konuştu.

23 Haziran'da İstanbul'da bir seçim olduğunu anımsatan Kurtulmuş, "Bu seçim dolayısıyla Türkiye'nin gündemi 23 Haziran'a kitlendi, kaldı. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, Ordulu hemşehrilerimiz nasıl her seçimde AK Parti'ye, Tayyip Erdoğan'a büyük bir destek verdiyse 23 Haziran seçimlerinde de inşallah aynı desteği verecek. İstanbul'daki çok sayıda hemşehrimizin şu anda Ordu'da köylerinde yaylalarında olduğunu biliyoruz. Sizden ricamız bu seçimde oy vermek için İstanbul'a geri dönmeniz, oy verecek olan bütün aile fertlerinin oy vermesini temin etmenizdir." ifadelerini kullandı.