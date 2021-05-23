23 Mayıs deprem mi oldu? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ege ve Akdeniz bölgesinde son zamanlarda sıklıkla yaşanan depremler dikkat çekti. 23 Mayıs Pazar 2021 tarihinde meydana gelen depremlerin şiddeti çok büyük olmasa da Oniki Adalar merkezli olarak üst üste gerçekleşen depremler derinliği 10.5 - 8.5 olarak kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesinde yer alan bilgilere göre büyük şiddetli başka bir deprem kaydedilmedi. İşte 23 Mayıs Pazar 2021 tarihinde gerçekleşen son depremlerin listesi...

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathane’sinin son depremler listesinde depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkezi ve gerçekleşme saatleri yer alıyor. 23 Mayıs tarihinde gerçekleşen depremlerin birçoğu bir süredir olduğu gibi Ege ve Akdeniz bölgesinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi’nin 23 Mayıs 2021 Pazar günü meydana gelen sarsıntıları ve merkez üslerini paylaştığı son dakika depremler listesi şu şekilde…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 23 Mayıs 2021 Pazar gününe ait yaşanan sarsıntılara ilişkin bilgileri aktardığı son depremler sayfasında yer alan sarsıntılar ve bu sarsıntıların meydana geldiği merkez üsleri şu şekilde..