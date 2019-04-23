23 Nisan Başakşehir’de coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99’uncu yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi, Başakşehir’de de büyük bir coşku ve sevinçle kutlandı.

Bahçeşehir Tören Alanı’nda ilçe protokolünün Atatürk büstüne çelenk koymasıyla başlayan kutlamalar, Başakşehir Ahmet Kabaklı İlkokulundaki coşkulu törenle devam etti. Okuldaki törene, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, Okul Müdürü Zeki Börcekli, öğrenciler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Çocuk bayramı olan tek ülkeyiz”

Törende konuşan Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, tüm vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, “23 Nisan, tarihimizin en önemli ve anlamlı günlerinden biridir. Bugün, Türk milletinin bağımsızlığını ve egemenliğini temsilcisi yüce Meclisimizin açıldığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu günü tüm dünya çocuklarına armağan ederek dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider olarak tarihe geçmiştir.” dedi.