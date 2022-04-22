23 Nisan'da İstanbul'da hangi etkinlikler var? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında araştırma yapıyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de milli bayram olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, Kosova Cumhuriyeti'nde ise 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün dolayısıyla yapılacak etkinlikler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 23 Nisan'da İstanbul'da hangi etkinlikler var? 23 Nisan'da gidilecek etkinlikler nelerdir? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

23 NİSAN'DA İSTANBUL'DA HANGİ ETKİNLİKLER VAR?

MADALYA ATÖLYESİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokul 2. ve 4 sınıflar için özel hazırlanan ve Türkiye İş Bankası Müzsi'nde süren “Bir Asrın Ardından” sergisi kapsamında düzenlenen 'Madalya Atolyesi' sergi turu saat 11.30'da başlayacak. Çocuklar, buradaki madalyaların özelliklerini inceleyebilecekler. Ayrıca isteyenler kendi madalyalarını da tasarlayabilecek. Atölya çalışmasının 1 saat kadar süreceği aktarıldı.

23 NİSAN ÇOCUK SANAT FESTİVALİ

İstanbul Taksim Meydanı’nda tekrar açılan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın 23 Nisan Özel Konseri ve Atatürk Kültür Merkezi Açıkhava Sahnesi’nde tiyatro oyunları ve illüzyon şov ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlikler gerçekleştirilecek. Öte yandan çocuklar gün boyunca boncuk, ebru, bale gibi birçok atölyeye katılabilecek.

23 NİSAN ORMAN VE ÇOCUK ŞENLİĞİ

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul başta olmak üzere 10 ilde eş zamanlı olarak “Orman ve Çocuk Şenliği” düzenliyor. Rafadan Tayfa, Niloya, Keloğlan, Harika Kanatlar gibi çocukların severek takip ettiği çizgi Film karakterlerinin yer alacağı şenliklerde, yarışmalar ve gösteriler de yapılacak

İSTANBUL FİŞEKHANE UÇURTMA FESTİVALİ

İstanbul Fişekhane Uçurtma Festivali de 23-24 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Uçurtma yapımı ve süsleme atölyesi, seramik ve tekstil boyama atölyelerinde el becerilerini geliştiren çocuklar, festivalde ayrıca profesyonel tasarımlarıyla tanınan Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan’dan uçurtma yapımı ve uçurması eğitimi alma fırsatı bulacaklar. 3-13 yaş arası çocuklar, daha sonra kendi yaptıkları uçurtmaları, Mungan ile birlikte uçuracaklar.



