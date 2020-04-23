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  4. 23 Nisan'ı işaret etmişti! Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

23 Nisan'ı işaret etmişti! Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 16:55 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, daha önce koronavirüs tedavisindeki çalışmalarının sonucu hakkında 23 Nisan'ı işaret etmişti. Ovalı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

23 Nisan'ı işaret etmişti! Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

Koronavirüs tedavisi için 'Dornaz Alfa' ilacına ilişkin açıklamalarıyla eleştirilen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, tedaviye ilişkin aşı çalışmaları için 23 Nisan tarihine dikkat çekmişti.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 1 aydır gece gündüz çalışarak 6 proje 4 ürün ve 3 makale çıkaran kahramanlarıma teşekkür ediyorum. Canım ülkem artık Covid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında." dedi.

Ovalı, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! Covid-19'a karşı 2 farklı aşı üretiminin laboratuvar kısmını tamamladık. Sıra hayvan deneylerinde." ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Ercüment Ovalı koronavirüs 23 Nisan

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