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23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerden İstiklal Marşı okunsun

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 08:38 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele kapsamlarında TBMM'nin 100. yılı için yapılan yapılan bazı etkinlikler iptal edilirken, gazeteci Can Ataklı'dan dikkat çeken bir öneri geldi. Ataklı, 23 Nisan'da tüm yurttaki camilerdeki hoparlörlerden İstiklal Marşı'nın okunmasını önerdi.

23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerden İstiklal Marşı okunsun

Türkiye koronavirüsle savaşına devam ederken, yaklaşan 23 Nisan için ayrı bir heyecan sardı. Çünkü bu 23 Nisan'da Meclis, yüzüncü yaşını kutlayacak.

MECLİS BAŞKANI'NDAN 'BALKONLARA ÇIKALIM' ÇAĞRISI

TBMM 100. yılı için kapsamlı bir hazırlık yapılmış ancak, etkinlikler virüsle mücadele kapsamında iptal edilmişti. Tüm Türkiye koronavirüs nedeniyle evlere kapanınca; 23 Nisan'da nasıl bir kutlama yapılacağı merak konusu olmuş, Meclis Başkanı Şentop, “23 Nisan günü saat 21.00’de evlerimizden, balkonlarımızdan İstiklal Marşı’nı okuyalım” diye bir çağrıda bulunmuştu.

ERDOĞAN, CANLI YAYINA ÇIKACAK

Meclis'te ise 23 Nisan özel oturumunun gerekli tedbirler alınarak yapılacağı öğrenilirken, Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi; özel oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmayacağını, saat tam 21.00'da tüm televizyonların canlı yayına geçeceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nı okuyacağını yazmıştı.

'23 NİSAN'DA CAMİLERDEN İSTİKLAL MARŞI OKUNSUN' ÖNERİSİ

23 Nisan'ın nasıl kutlanacağıyla ilgili detaylar merak konusu olurken, Korkusuz yazarı Can Ataklı'dan dikkat çeken bir öneri ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyonda İstiklal Marşını okuduğu anlarda aynı zamanda vatandaşların balkonlara çıkması için çağrı yapılmasının doğru olmadığını belirten Ataklı, 23 Nisan akşamı saat tam 21.00’de, Türkiye’deki bütün camilerden İstiklal Marşı okunmasını önerdi.

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