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23 Nisan törenlerinde korkutan provokasyon! Elinde bıçağıyla çocukların olduğu sahneye atladı

23.04.2023 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Maltepe'deki törenlerde yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Çocukların hünerlerini sergilediği anda sahneye atlayan bir kişi elindeki bıçağıyla hem çocukları korkuttu hem de ailelerin paniklemesine sebep oldu. Olayla ilgili açıklama yapan Maltepe Belediyesi, "Bir kişi provokasyon girişiminde bulunmuş, ekiplerimizin müdahalesiyle bir tehlikeye açılmadan sonuçlanmıştır." denildi.

23 Nisan törenlerinde korkutan provokasyon! Elinde bıçağıyla çocukların olduğu sahneye atladı

Maltepe'de 23 Nisan kutlamaları sırasında E.B. isimli bir kişi bıçakla sahneye çıkarak bağırmaya başladı. E.B. polis ve zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirilirken, olay sırasında zabıtalardan biri hafif şekilde yaralandı.

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ÇOCUKLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Maltepe Belediyesi tarafından Altayçeşme Mahallesi'nde kurulan eğlence alanında çocukların "Küçük Prens" oyununu sergilediği sırada elinde bıçak olan E.B. isimli bir kişi sahneye çıktı. Elindeki bıçakla sahnede bağırmaya başlayan 28 yaşındaki E.B. çocuklara ve ailelerine korkulu anlar yaşattı. Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri olaya hemen müdahale etti. E.B. Kendisine müdahale etmek isteyenlere de bıçak savurarak uzaklaştırmak istedi. E.B., polis, zabıta ve vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilirken, müdahale sırasında zabıtalardan biri hafif şekilde yaralandı. Ekipler tarafından emniyete götürülen E.B.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, bir süre sonra çocuklar, oyunlarına kaldıkları yerden devam etti.

mal

"BİR KİŞİ PROVOKASYON GİRİŞİMİNDE BULUNDU"

Olayla ilgili Maltepe Belediyesi de sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yaşar Kemal Kültür Merkezi etkinlik alanında gerçekleştirdiğimiz 23 Nisan Çocuk Şenliğimizde bir kişi provokasyon girişiminde bulunmuş, olay, zabıta ekiplerimizin ve emniyet güçlerimizin duruma erken müdahalesiyle herhangi bir tehlikeye yol açılmadan sonuçlanmış ve etkinliğimiz gün boyu sorunsuz devam etmiştir.

Baharı ve umudu karşıladığımız bu günlerde başta çocuklarımızın geleceği olmak üzere Türkiye'nin yarınları için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmamasını sağlayan emniyet güçlerimize ve zabıta ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Özellikle çocukları mutlu etmek amacıyla düzenlediğimiz şenliğimizi hedef alan bu davranışı kınıyor, olayın hukuki zeminde takibini yapıyoruz" ifadeleri yer aldı. (DHA)

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Maltepe 23 nisan provokasyon

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