23 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? İşte Süper Loto bilet ve çekiliş sorgulama ekranı

Süper Loto'da heyecanla beklenen çekiliş bu akşam gerçekleştiriliyor. Saat 21.30'da yapılacak olan Süper Loto çekilişi, noter huzurunda tamamlanacak. Vatandaşlar çekiliş için oldukça heyecanlı durumda çekiliş saatini bekliyor. Peki 23 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? İşte ayrıntılar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş MPİ web sitesi ve Youtube kanalından canlı izlenebilecek.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.



