"23. Uluslararası İş Forumu"

SARAYBOSNA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 2003 yılında Hırvatistan hariç, Balkan ülkelerinin tamamıyla Türkiye'nin ticaret hacminin 500 milyon dolar olduğunu belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada ise 2018 yılı itibariyle bu rakam 3,2 milyar dolara çıkmıştır." dedi. Kurtulmuş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) bu yıl Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlediği Uluslararası İş Forumunun (IBF) açılışına katıldı. Kurtulmuş, 23'üncüsü düzenlenen IBF'nin daha güçlü bir forum haline gelmesini temenni ederek, gelinen noktanın önemli bir başarı olduğunu söyledi. Bugünün iş dünyasında, ticaret dünyasında karşılaşılan sorunların nasıl beraberce aşılabileceğine ilişkin bazı noktalarda görüşlerini paylaşan Kurtulmuş, dünya ticaretinin yapısını bozan 5 tane önemli hastalığın bulunduğunu kaydetti. Kurtulmuş, "Hep beraber mücadele edeceğimiz alanlar hiç kuşkusuz başta bu alanlardır. Dünyada adil ve herkese refah getiren bir ticaret düzeninin kurulabilmesinin koşulu öncelikli olarak bu 5 hastalıklı noktanın ortadan kaldırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Bu 5 hastalıktan birincisinin faiz sarmalına dayalı tahakküm düzeni olduğunu söyleyen Kurtulmuş, ikinci temel hastalığın ise borç meselesi, krediokrasi olduğunu vurguladı. - "Dünya ikiye ayrılıyor, alacaklılar ve borçlular" Dünyada bugün özellikle son yüzyılda yaşanan ekonomik krizlerin tamamının borç krizleri olduğunu ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya ikiye ayrılıyor, alacaklılar ve borçlular. Bireysel anlamda, hane halkı anlamında, şirketler anlamında ve ülkeler anlamında dünyanın büyük bir çoğunluğu borçlu durumdadır. İnsanlar konut faizi borçlanmasından, kredi kartları borçlanmasına kadar, iş adamlarımız alacakları çok ufak girişimci kredilerinden, devletten alacakları borçlara kadar gırtlaklarından yakalanmış ve dünyanın alacaklıları tarafından borç krizinin hakim olduğu bir alana sıkıştırılmışlardır. Dolayısıyla bu borç krizini çözebilmek, bununla ilgili tedbirleri geliştirmek mutlaka boynumuzun borcu olmalıdır." Kurtulmuş, bugünkü dünya ticaretinin karşılaştığı üçüncü büyük hastalığın ise reel ekonominin karşısında finansal hareketliliğin geldiği boyutlar olduğunun altını çizerek, dördüncü önemli hastalığın dolarizasyon, beşincisinin ise özellikle büyük firmalar eliyle oluşturulan dünyadaki tekeller olduğunu anlattı.

Merhum lider Aliya İzetbegoviç'in özgürlük ve adalet için mücadele ettiğini anımsatan Kurtulmuş, "Eğer insanlar farklı etnik ve dini yapılarıyla bir arada beraberce yaşayabilmeyi başarmış olsalardı bugün bambaşka bir Bosna Hersek’ten, bambaşka bir Sırbistan’dan, bambaşka bir Hırvatistan’dan, bambaşka bir Arnavutluk'tan bahsediyor olacaktık." dedi. - "Saraybosna, Balkanlar'ın yükselen şehirlerinden biri" Kurtulmuş, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bölgesel iş birliğine önem veren yeni bir döneme girdiğini kaydederek, "Balkanlar'dan, Asya'nın en doğusuna kadar Kafkaslar'dan Afrika'nın güneyine kadar geniş bir coğrafyadan dostlarımızla, kardeşlerimizle, müttefiklerimizle beraber dayanışma halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin, bu çerçevede Balkanlar’daki iş birliğine özel bir önem verdiğini hatırlatan Kurtulmuş, "2003 yılında, o zamanki Hırvatistan hariç, Balkan ülkelerinin tamamıyla bizim ikili ticaret hacmimiz sadece 500 milyon dolar. Bugün geldiğimiz noktada ise, 2018 yılı itibariyle bu rakam 3,2 milyar dolara çıkmıştır." diye konuştu.