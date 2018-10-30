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23 yıl aradılar! Bakın nerede ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 16:12 | Son Güncelleme

Kastamonu'da 17 yaşındayken ailesiyle yaşadığı tartışma sonrasında evinden ayrılıp Antalya'ya gelen Serdar Kütük, 23 yıl boyunca ailesinden kimseyle görüşmedi. Kütük Ailesi'nin yıllar süren arayışı, Antalya'da polis tarafından yapılan kimlik kontrolüyle son buldu ve Serdar Kütük'e ulaşıldı.

23 yıl aradılar! Bakın nerede ortaya çıktı

Kastamonu'da oturan Ali ve Sultan Kütük'ün çocukları Serdar Kütük, 17 yaşındayken, 1995 yılında ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından evinden ayrıldı. Antalya'ya gelen Kütük, burada kendisine yeni bir hayat kurdu. Hamallık yaparak geçimini sağlayan Serdar Kütük, 23 yıl boyunca ailesinden kimseyle görüşmedi. Ailesi ise Kütük'ü aramaktan vazgeçmedi. Çocukları için kayıp ilanları veren, televizyon programlarına katılan Kütük Ailesi'nin çabaları sonuçsuz kaldı.

1995 YILINDAN BERİ KAYIPMIŞ

Geçen pazar gecesi Antalya'nın Kepez ilçesinde kimlik kontrolü yapan Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı motorize ekipler, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişi, adının Serdar Kütük olduğunu söyledi. Kütük'ün kimliğini teyit etmek adına ailesine ulaşıldı. Serdar Kütük'ün kardeşi Recep Kütük ile telefonda konuşan polis ekipleri, ailesinin 1995 yılından bu yana Serdar Kütük'ten haber alamadığını öğrendi.

Recep Kütük polis memurlarına, ağabeyini 23 yıldır aradıklarını ve kendilerine yardımcı olmalarını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, Serdar Kütük'ü Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. İstanbul'da oturan Recep Kütük ise ilk uçakla Antalya'ya kardeşinin yanına geleceğini belirtti.

23 YIL SONRA BULUŞTULAR

Gece saatlerinde Antalya'ya gelen Recep Kütük, soluğu ağabeyinin bulunduğu polis merkezinde aldı. 23 yıl sonra görüşen kardeşlerin buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Birbirine sarılan iki kardeş uzun süre hasret giderdi. Küçük yaşta birbirlerinden ayrılan Serdar ve Recep Kütük, bir süre polis merkezinin bahçesine sohbet etti. Recep Kütük, "23 yıldır annem ve babam her mutlu günümüzde iç geçiriyordu. Bugün bizim en mutlu günümüz, yıllar sonra ağabeyime kavuştum. Onu İstanbul'a annemin elini öpmeye götüreceğim" dedi.

Polis merkezindeki işlemlerin ardından Serdar Kütük, kardeşi Recep Kütük ile birlikte İstanbul'da bulunan ailesinin yanına gitmek için yola çıktı.

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