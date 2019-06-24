24-30 Haziran haftalık burç yorumları

KOÇ
24-30 Haziran haftasına başladığınızda duygusal olarak karışık bir psikolojide olabilirsiniz. Geçmişteki yaşananlar, çözülemeyen konular enerjinizi düşürebilir. Sağlık sorununuz varsa da tedbiri elden bırakmayın. Hafta ortasında ise enerjiniz artıyor. Tam bir Koç burcu gibi önünüzdeki engelleri tek tek aşıyorsunuz. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Dış görünümünüzde de bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Perşembe haftanın en sert günlerinden biri olacak. Devamı
BOĞA
24-30 Haziran haftasına şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Önemli işleriniz, görüşmeleriniz, gönül ilişkileriniz varsa olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek her şeyden önce gelebilir. Sadece duygusal ilişkinizle ilgili çok fazla beklenti de olmanız hayal kırıklığı yaratabilir. Hafta ortasına geldiğinizde melankolik bir ruh haline sahip olabilirsiniz. Bir iyi bir karamsar olan psikolojiniz, gün içerisinde de enerjinizi düşürebilir. Devamı
İKİZLER
24-30 Haziran haftasına başladığınızda kariyer konularınız gündemde olabilir. Duygusal olarak karamsar olmanız işinize odaklanmanızda sorunlar yaratabilir. Yeni işlerin peşinde koşuyorsanız başvuru yapmayı düşünebilirsiniz. Hafta ortasıyla beraber güzel bir döneme giriyorsunuz. Şansınız açılıyor. Sosyal ortamlarda vakit geçirebilirsiniz. Yardım kuruluşlarında görev almak isteyebilirsiniz. Perşembe günü sert etkiler altında olacağınızdan sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Devamı
YENGEÇ
24-30 Haziran haftasına pozitif bir başlangıç yapıyorsunuz. İyimser ruh halinizle olumlu gelişmeleri kendinize çekeceksinizdir. Akademik hayatınızda, yurt dışı işlerinizde gelişmeler kaydedebilirsiniz. Sportif aktivitelere vakit ayırırsanız rahatça kilo verebileceğiniz bir dönemdesiniz. Hafta ortası ise geleceğinize ve kariyerinize odaklanıyor olacaksınız. Hırsla yola çıktığınız işlerde güzel sonuçlar elde edeceksinizdir. Asla pes etmeyin. Devamı
ASLAN
24-30 Haziran haftasına başladığınızda maddiyatınıza önem verebilirsiniz. Ödemelerinizi yapmak için vaktinizi harcayabilirsiniz. Miras durumunuz varsa sizi yanıltacak bilgiler kulağınıza gelebilir. Kronik rahatsızlıkları olanlar için ameliyat gündemi ortaya çıkabilir. Hafta ortasıyla beraber enerjiniz artmaya, yüzünüz gülmeye başlıyor. Beklediğiniz olumlu gelişmeleri yaşamaya başlayabilirsiniz. Akademik hayatınızla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamı
BAŞAK
24-30 Haziran haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınız bir adım öne çıkacaktır. Romantik bir dönemde olsanız da bazen gerçeklerden uzaklaşıp hayallere kapıldığınızda, karşınızdaki insanın farklı biri olduğunu görebilirsiniz. Hafta ortası ise borçlarınız ve mali durumunuz vaktinizi alabilir. Kredi çekmeyi veya harcamalarınızı azaltmak isteyebilirsiniz. Mirasla ilgili konunuz varsa hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Perşembe sert etkiler hakim olacağından yolculuk ederken dikkatli olmanızda yarar var. Devamı
TERAZİ
24-30 Haziran haftasına başladığınızda ofis hayatınızda yoğun olabilirsiniz. Altınızda yönettiğiniz ekiple başarılar elde edebilirsiniz. Sadece fazla duygusal davranmamaya dikkat edin. Sağlığınızı da çalışma koşullarınıza odaklanıp ihmal etmeyin. Hafta ortası ise ilişkiniz gündemde olacaktır. Sevdiğiniz kişiyle tutkulu zamanlar geçirebilirsiniz. Ortaklıkla yürüttüğünüz işinizde de başarılara imza atabilirsiniz. Perşembe haftanın sert günlerinden olacak. Devamı
AKREP
24-30 Haziran haftasına başladığınızda çocuğunuz ve partneriniz önceliğiniz olabilir. Zaman zaman gerginlikler yaşasanız da sakin olup tepki verirseniz aşk hayatınız daha da iyiye gidebilir. Aksi halde hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Hafta ortası ise çalışma hayatınızda yoğun bir dönem geçirebilirsiniz. Eğer ki yılmazsanız işleriniz beklediğinizden de iyi gidecektir. Duygusal olarak geçmişe takıldığınızda enerjiniz yok yere düşecektir. Devamı
YAY
24-30 Haziran haftasına başladığınızda ailevi konularınız ön plana çıkabilir. Bazı konularda sizin bütünleştirici tavrınız büyük rol oynayabilir. Aile bireylerinden birinin de sağlık probleminde destek olmanız gerekebilir. Hafta ortası geldiğinizde hemen enerjiniz hem şansınız artmaya başlıyor. Özellikle aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili beklentileriniz varsa olumlu sonuçlanabilir. Devamı
OĞLAK
24-30 Haziran haftasına başladığınızda eğitim hayatınız, iletişim kurduğunuz çevre, kardeşleriniz gündeminizde olabilir. Zaman zaman mantığınızı arka plana atabilirsiniz. Bu durum hayal kırıklarınızı da beraberinde getirebilir. Gerçeklerden uzak kalmayın. Hafta ortası ise daha sakin bir dönem sizleri bekliyor. Evinizle ilgili değişiklikler için harekete geçebilirsiniz. Ailenizdeki bazı konuları açıklığa kavuşturmak isteyebilirsiniz. Devamı
KOVA
24-30 Haziran haftasına başladığınızda ekonomik koşullarınız ön planda olacaktır. Aldığınız maaş veya primle ilgili artık değişiklik olmasını bekliyor olabilirsiniz. Hızlı düşünerek anlık harcamalar yapmamaya dikkat edin. Hafta ortası ise yoğun bir tempo sizleri bekliyor. İletişim yönünüz o kadar aktif olacak ki bazen konuşmaktan bile yorulabilirsiniz. Ama bu tempo ve emekleriniz hem eğitim hem iş hayatınızda size büyük katkı sağlayacaktır. Devamı
BALIK
24-30 Haziran haftasına yüksek bir enerji ve motivasyonla başlıyorsunuz. Kendinize vakit ayırdığınız sürece mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Tek dikkat etmeniz gereken duygusal hayatınızda fazla hayalperest olmamak olmalıdır. Hafta ortası maddiyatınızla ilgili konulara vakit harcayabilirsiniz. Gelirlerinizde artış olabilir. Bu hafta Perşembe günü ise haftanın riskli günlerinden olacak. İletişim kurarken kalp kırmamaya dikkat edin. Devamı
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