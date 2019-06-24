24-30 Haziran haftalık burç yorumları

KOÇ 24-30 Haziran haftasına başladığınızda duygusal olarak karışık bir psikolojide olabilirsiniz. Geçmişteki yaşananlar, çözülemeyen konular enerjinizi düşürebilir. Sağlık sorununuz varsa da tedbiri elden bırakmayın. Hafta ortasında ise enerjiniz artıyor. Tam bir Koç burcu gibi önünüzdeki engelleri tek tek aşıyorsunuz. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Dış görünümünüzde de bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Perşembe haftanın en sert günlerinden biri olacak. Devamı BOĞA 24-30 Haziran haftasına şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Önemli işleriniz, görüşmeleriniz, gönül ilişkileriniz varsa olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek her şeyden önce gelebilir. Sadece duygusal ilişkinizle ilgili çok fazla beklenti de olmanız hayal kırıklığı yaratabilir. Hafta ortasına geldiğinizde melankolik bir ruh haline sahip olabilirsiniz. Bir iyi bir karamsar olan psikolojiniz, gün içerisinde de enerjinizi düşürebilir. Devamı İKİZLER 24-30 Haziran haftasına başladığınızda kariyer konularınız gündemde olabilir. Duygusal olarak karamsar olmanız işinize odaklanmanızda sorunlar yaratabilir. Yeni işlerin peşinde koşuyorsanız başvuru yapmayı düşünebilirsiniz. Hafta ortasıyla beraber güzel bir döneme giriyorsunuz. Şansınız açılıyor. Sosyal ortamlarda vakit geçirebilirsiniz. Yardım kuruluşlarında görev almak isteyebilirsiniz. Perşembe günü sert etkiler altında olacağınızdan sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Devamı

YENGEÇ 24-30 Haziran haftasına pozitif bir başlangıç yapıyorsunuz. İyimser ruh halinizle olumlu gelişmeleri kendinize çekeceksinizdir. Akademik hayatınızda, yurt dışı işlerinizde gelişmeler kaydedebilirsiniz. Sportif aktivitelere vakit ayırırsanız rahatça kilo verebileceğiniz bir dönemdesiniz. Hafta ortası ise geleceğinize ve kariyerinize odaklanıyor olacaksınız. Hırsla yola çıktığınız işlerde güzel sonuçlar elde edeceksinizdir. Asla pes etmeyin. Devamı ASLAN 24-30 Haziran haftasına başladığınızda maddiyatınıza önem verebilirsiniz. Ödemelerinizi yapmak için vaktinizi harcayabilirsiniz. Miras durumunuz varsa sizi yanıltacak bilgiler kulağınıza gelebilir. Kronik rahatsızlıkları olanlar için ameliyat gündemi ortaya çıkabilir. Hafta ortasıyla beraber enerjiniz artmaya, yüzünüz gülmeye başlıyor. Beklediğiniz olumlu gelişmeleri yaşamaya başlayabilirsiniz. Akademik hayatınızla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamı BAŞAK 24-30 Haziran haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınız bir adım öne çıkacaktır. Romantik bir dönemde olsanız da bazen gerçeklerden uzaklaşıp hayallere kapıldığınızda, karşınızdaki insanın farklı biri olduğunu görebilirsiniz. Hafta ortası ise borçlarınız ve mali durumunuz vaktinizi alabilir. Kredi çekmeyi veya harcamalarınızı azaltmak isteyebilirsiniz. Mirasla ilgili konunuz varsa hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Perşembe sert etkiler hakim olacağından yolculuk ederken dikkatli olmanızda yarar var. Devamı

TERAZİ 24-30 Haziran haftasına başladığınızda ofis hayatınızda yoğun olabilirsiniz. Altınızda yönettiğiniz ekiple başarılar elde edebilirsiniz. Sadece fazla duygusal davranmamaya dikkat edin. Sağlığınızı da çalışma koşullarınıza odaklanıp ihmal etmeyin. Hafta ortası ise ilişkiniz gündemde olacaktır. Sevdiğiniz kişiyle tutkulu zamanlar geçirebilirsiniz. Ortaklıkla yürüttüğünüz işinizde de başarılara imza atabilirsiniz. Perşembe haftanın sert günlerinden olacak. Devamı AKREP 24-30 Haziran haftasına başladığınızda çocuğunuz ve partneriniz önceliğiniz olabilir. Zaman zaman gerginlikler yaşasanız da sakin olup tepki verirseniz aşk hayatınız daha da iyiye gidebilir. Aksi halde hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Hafta ortası ise çalışma hayatınızda yoğun bir dönem geçirebilirsiniz. Eğer ki yılmazsanız işleriniz beklediğinizden de iyi gidecektir. Duygusal olarak geçmişe takıldığınızda enerjiniz yok yere düşecektir. Devamı YAY 24-30 Haziran haftasına başladığınızda ailevi konularınız ön plana çıkabilir. Bazı konularda sizin bütünleştirici tavrınız büyük rol oynayabilir. Aile bireylerinden birinin de sağlık probleminde destek olmanız gerekebilir. Hafta ortası geldiğinizde hemen enerjiniz hem şansınız artmaya başlıyor. Özellikle aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili beklentileriniz varsa olumlu sonuçlanabilir. Devamı