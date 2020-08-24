HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 24 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

24 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 19:34 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 18 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 6 bin 139'a yükseldi. Bugün bin 443 vaka tespit edildi.

24 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu.

Son 24 saatte 743 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 908 oldu.

koca

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Esnekliğini sergiledi Esnekliğini sergiledi
MSB'den şehit olan askerler için başsağlığı mesajıMSB'den şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
Kronik hastalığı olan öğretmenler için seminer kararı!Kronik hastalığı olan öğretmenler için seminer kararı!
En Çok Okunan Haberler
DSÖ'den 'tünelin sonunda ışık göründü' açıklaması
DSÖ'den 'tünelin sonunda ışık göründü' açıklaması
İfşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
İfşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Flaş iddia: Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Flaş iddia: Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
İki güzel model böyle yakalandı
İki güzel model böyle yakalandı
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
İlginizi Çekebilir
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Yine aynı manzara!
Yine aynı manzara!
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
Diğer Haberler
Denizde kaybolan fındık işçisinin cesedini balıkçılar buldu
Denizde kaybolan fındık işçisinin cesedini balıkçılar buldu
MSB'den Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
MSB'den şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a tatbikat misillemesi
Türkiye'den Yunanistan'a tatbikat misillemesi
Koronavirüs tedavisinde sürpriz ilaç: Ölüm riskini düşürdü
Koronavirüs tedavisinde sürpriz ilaç: Ölüm riskini düşürdü
Giresun'daki sel felaketinde yaşadıklarını anlattılar: O gece cehennemi yaşadık
Korku dolu anları anlattı: O gece cehennemi yaşadık
FETÖ şüphelisi Erkan Akkuş'a tutuklama talebi
FETÖ şüphelisi Erkan Akkuş hakkında flaş karar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.