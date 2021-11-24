24 Kasım günlük burç yorumları: İmalar ve manipülasyonlara dikkat

Kova burcunun kendi işine yatırım yapma zamanı geldi. Oğlak burcu ilişkilerinde aşırı fedarlıklarda bulunmamalı. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün akşam saatlerine kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde enerjinizde daha hızlı değişimler yaşanabilir. İlişkilerde etki ve etki altında kalma konuları gündeme gelebilir. Evinizde kalmak, dinlenmek isteyebilir, evinizin işleriyle ilgilenebilirsiniz.

BOĞA

Bugün akşam saatlerine kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde ulaşımda aksaklık ve gecikmeler yaşayabilirsiniz. İletişim eksikliği küçük meselelerin büyümesine neden olabilir. Sağlıklı iletişimler kurmaya bugün daha çok dikkat edin.

İKİZLER

Bugün akşam saatlerine kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde dalgınlık ve tembelliklere açık olabilirsiniz. Ruh haliniz daha değişken olabilir. Sağlığınızla ilgili yardım almaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Anne, ebeveynler ve aile önemli hale geliyor.

YENGEÇ

Bugün akşam saatlerine kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde dinlenme, rahatlama ihtiyacınız öne çıkabilir. Görüntünüzle ilgilenebilirsiniz. Önemli işlere başlamak için uygun bir gün olmaktan ziyade yarım kalmış işlerinizi tamamlayın.

ASLAN

Bugün akşam saatlerine kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde uyku sorunları yaşayabilirsiniz. Kadersel deneyimler yaşadığınız bugünlerde, teslimiyet, inanç ve dua her zamankinden önemli olacak. Vicdan ve merhametle hareket etmeye daha açıksınız.

BAŞAK

Bugün akşam saatlerine doğru Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde iletişim trafiğiniz artabilir. Fakat iletişime geçtiğiniz insanlarla manipülatif enerjiler çalışabilir. Açık konuşmalardan kaçma eğilimi, imalar ve manipülasyonlara dikkat. Kardeşler gündeminizde.

TERAZİ

Bugün akşam saatlerine doğru Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde maddi konularla ilgili hedeflerinize ulaşmaya odaklanabilirsiniz. Birikim ve harcamaya dair planlar özellikle gündemde görünüyor. Kendinizi finansal anlamda güvende hissetme ihtiyacınız artsa da güvensiz hissedebilirsiniz.

AKREP

Bugün akşam saatlerine doğru Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde kardeşler ve ebeveynlerle ilişkiler öne çıkabilir. Çocuklarınızla uzlaşabilir, çocuklarınızı etkileyebilir ve yönetebilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde manipülasyonlara dikkat etmeli.

YAY

Bugün akşam saatlerine doğru Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde sezgileriniz ve hisleriniz daha güçlü çalışacaktır. Finansal konularla ilgili daha çok düşünebilir, alternatif yollar arayabilir, maddi anlamda güvende hissetme ihtiyacında olabilirsiniz.

OĞLAK

Bugün akşam saatlerine doğru Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde dostlarınızla, yakın çevrenizle bir araya gelebilirsiniz. Bir süredir ötelenen durumlar gün içinde konuşulabilir ve yarım kalmış planlar netleştirilebilir. İlişkilerinizde abartılı fedakarlığa girmeyin.

KOVA

Bugün akşam saatlerine doğru Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde yapılacak işlerle ilgili daha hızlı ilerleyebilir fakat gün batımına doğru yavaşlayabilirsiniz. Yarım kalan pek çok işinizi tamamlayabilirsiniz. Kendinize ve işinize yatırım yapma zamanı.

BALIK

Bugün akşam saatlerine doğru Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde sağlıkla ilgili kısa süreli hassasiyetlere dikkat. Bugünlerde beslenmenize daha özenle yaklaşmanız gerekiyor. Akşam saatlerinde dinlenme ve içinizden geldiği gibi hareket etme arzusu artıyor.



