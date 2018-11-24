24 Kasım için tüm öğretmenlerini resmettiler

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir görsel sanatlar dersi öğretmeninin girişimiyle bir araya gelen ve ilçede görev yapan tüm eğitimcileri resmeden ortaokul ve lise öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında öğretmenlerine sürpriz yaptı.

Öğrencilerin, Görsel Sanatlar Dersi öğretmeni İlkay İlknur Ünver Avaçar'ın öncülüğünde bir aylık süreçte "kara kalem, pastel ve ebru üzerine silüet" teknikleriyle yaptıkları resimler, Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen program kapsamında sergilendi.

Programa gelen öğretmenler, resimlerinin yer aldığı sergiyi görünce duygusal anlar yaşadı.

Görsel Sanatlar Dersi öğretmeni İlkay İlknur Ünver Avaçar, AA muhabirine, öğretmenlere birer hediye vermek istediklerini ve akıllarına onlardan daha değerli bir hediye gelmediğini söyledi.

Avaçar, bunu öğrencileriyle birlikte kararlaştırdıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimize bir sürpriz hazırladık. 100'ün üzerinde resim çıktı ortaya. Hepsi öğrencilerimizin kendi yaptığı resimleridir. Ben sadece aracı oldum. Ayrıca resimlerimizin yanında zarflarımız var, bu zarflarımız öğretmenlerimize özel. Öğrencilerimiz onlara mektup yazdılar, onların tabii haberleri yok, bu da sürpriz olacak. Emeği geçen lise ve ortaokuldaki bütün öğrencilerime teşekkür ediyorum."