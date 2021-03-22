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  4. 24 saatte 17 bin lira kazanabilirsiniz! Tek şart 'ekrana bakmamak'

24 saatte 17 bin lira kazanabilirsiniz! Tek şart 'ekrana bakmamak'

22.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de bir şirket dijital detoks yapacak kişiler arıyor. 24 saat boyunca televizyondan ve akıllı saate kadar hiçbir ekrana bakmayacak kişilere 2400 dolar yani 17 bin liradan fazla ödenecek.

24 saatte 17 bin lira kazanabilirsiniz! Tek şart 'ekrana bakmamak'

Ekran bağımlılığı çağımızın hastalıklarından biri. ABD'de yapılan son araştırmalar genç bir bireyin günde sadece eğlence amaçlı ekran başında 7 saat geçirdiğini ortaya koydu.

Son olarak bir şirket dijital detoks uygulayacak kişiler aradıklarını duyurdu. Reviews.org adındaki bu şirket 24 saat için önemli bir para ödeyecek.

Şirketten yapılan açıklamada, "Cihazlarınızı bir günlüğüne de olsa kullanmayı bırakıp para kazanmak istiyorsanız, sizin için fırsat" ifadeleri kullanıldı. Ancak ekran yasağının kapsamı oldukça geniş. Akıllı telefonların yanı sıra televizyon, oyun konsolları, bilgisayarlar, akıllı saatler ve akıllı ev cihazları da 24 saatlik detoks kapsamında.

Yapılacak ön başvuruyu geçenlere 200 dolarlık bir hayatta kalma seti verilecek. Sette daktilo, kağıt, boya seti gibi ürünler bulunuyor. Başvurular 26 marta kadar açık ama Türkiye'de kimse başvuramayacak.

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