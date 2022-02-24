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24 Şubat Perşembe deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

24.02.2022 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Şubat Perşembe deprem listesi haftanın dördüncü günü yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından günün ilk saatlerinden bu yana internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Denizli, Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar ve Mersin gibi illerde hafif çaplı sarsıntıların gerçekleştiği bildirildi. 24 Şubat Perşembe günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte 24 Şubat 2022 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

24 Şubat Perşembe deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

24 Şubat Perşembe günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Denizli, Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar ve Mersin gibi bazı illerimizde deprem gerçekleşti. 24 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 24 Şubat Perşembe günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrııntılı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

24 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

24.02.2022 04:54:26 AFAD 37.8581 29.4993 7.00 ML 2.9 Türkiye Denizli Bozkurt

24.02.2022 03:24:44 AFAD 41.1598 43.7303 7.02 ML 2.3 Gürcistan Ninotsminda

24.02.2022 00:17:31 AFAD 39.5828 26.1203 6.96 ML 1.7 Türkiye Çanakkale Ayvacik

23.02.2022 23:59:14 AFAD 37.9221 27.1230 7.00 ML 1.4 Türkiye Kusadasi Korfezi, 7.07 km. Menderes (Izmir)

23.02.2022 23:34:51 AFAD 39.0723 26.8906 6.98 ML 1.5 Türkiye Izmir Dikili

23.02.2022 22:47:51 AFAD 35.9101 27.5823 5.15 ML 2.0 Ege Denizi, 79.79 km. Marmaris (Mugla)


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deprem kandilli rasathanesi
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