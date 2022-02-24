24 Şubat Perşembe Muğla'da deprem mi oldu? Muğla son dakika deprem açıklaması! 24 Şubat 2022 Perşembe son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

24 Şubat Perşembe günü saat 17:50'de Muğla'da deprem meydana geldi. Muğla'da yaşayan vatandaşlar deprem olduğuna dair sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulundu. AFAD'dan deprem açıklaması geldi. Muğla son dakika deprem açıklaması ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizde yer verdik.

24 ŞUBAT PERŞEMBE MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Muğla'ın Ula ilçesinde saat 17:50'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre deprem 7.00 km derinlikte gerçekleşti.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp



