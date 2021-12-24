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  4. 25-26 Aralık'ta hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul ve diğer illerde kar yağışı olacak mı? İşte hava durumu!

25-26 Aralık'ta hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul ve diğer illerde kar yağışı olacak mı? İşte hava durumu!

24.12.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25-26 Aralık'ta havanın nasıl olacağı hafta sonu planları yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yılın son hafta sonu tatili öncesi hava durumu araştırmaları hızla devam ediyor. Hafta boyu yurdun pek çok ilinde kar yağışı etkisini sürdürmüştü. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul ve diğer illerde kar yağışı olacak mı? İşte 25-26 Aralık hava durumu!

25-26 Aralık'ta hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul ve diğer illerde kar yağışı olacak mı? İşte hava durumu!

Yılın son hafta sonu tatili yaklaşmışken hava durumu araştırmaları devam ediyor. Kar yağışı ülkenin pek çok ilinde etkisini sürdürmüş ve eğitime birçok ilde ara verilmişti. İstanbullular ve diğer illerde yaşayan vatandaşlar hava durumunu merak ediyor. İşte 25-26 Aralık hava durumu!

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yayınlanan son Hava Durumu raporuna göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artış gösterecek. Bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Batman, Siirt, Bitlis, Rize, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmekte. Diğer yerlerin ise az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile beraber yer yer de pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR YÜKSELİŞE GEÇECEK

Türkiye yaklaşık bir haftadır soğuk ve karlı havanın etkisi altında günler yaşarken, pek çok şehir senenin ilk kar yağışını almış oldu. Yapılan tahminlere göre kar yağışı bugünle beraber yurdu terk ederken hava sıcaklıkları hissedilir derecede yükselişe geçecek.

Megakent İstanbul’da dün 3 dereceye kadar düşüş gösteren sıcaklıkların Pazar günü 14 dereceyi aşması beklenmekte.

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