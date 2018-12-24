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Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 16:40 | Son Güncelleme

Takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık davasında usulsüzlük yapıldığına ilişkin açılan 69 sanıklı davada aralarında Yakup Saygılı, Kazım Aksoy ve Mahir Çakallı’nın da aralarında bulunduğu 10 sanık Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

25 Aralık kumpas davasında 10 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN DE YARGILANDIĞI DAVADA KARAR VERİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptıkları ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla terör örgütü elebaşı firari Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 71 sanığın yargılandığı davada, mahkeme kararını açıkladı.

10 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
25 Aralık 25 aralık kumpas davası

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
he yaw he.ayakkabı kutularına dolarları bunlar koymuştu.rüşvet kol saatini bunlar vermişti.bakan çocuklarının evine dolarları bunlar koymuştu.mahkemeyi kübrada bu dava tekrar görülecek.
adamlar yapılması gerekeni yapmış daha ne??? 40 milyon koyunun adina 10 kişi kendini yaktı. değer miydi desen??? Tabiiki de HAYİR
yok artık daha neler..
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