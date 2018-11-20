Operasyon haberleri peş peşe geldi! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Konya merkezli 21 ilde flaş FETÖ operasyonları düzenleniyor.
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma ve Deniz Kuvvetlerinden 8'i muvazzaf 92 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.
İstanbul'da ise, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 37 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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