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Operasyon haberleri peş peşe geldi! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 09:16 | Son Güncelleme

Konya merkezli 21 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara'da ise 92 kişi aranıyor

Operasyon haberleri peş peşe geldi! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Konya merkezli 21 ilde flaş FETÖ operasyonları düzenleniyor.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma ve Deniz Kuvvetlerinden 8'i muvazzaf 92 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da ise, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 37 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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