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25 Kasım-1 Aralık haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bu hafta birçok güzel haber bizleri bekliyor. Salı Venüs Oğlak burcuna geçiyor. İlişkilerde ciddiyete giden adımlar atılabilir. Aynı gün Yay burcunda yeniay oluşuyor.Çarşamba Neptün retrosu bitiyor. Perşembe Venüs-Uranüs görünümüyle aşkta ve parada şansımız açık olacak.

25 Kasım-1 Aralık haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda maddi konularınıza yoğunlaşabilirsiniz. Borçlarınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Salı günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Kariyer hayatınızda parlayabilirsiniz. DEVAMI

BOĞA

boga

25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda romantik bir ilişki hayatı sizleri bekliyor olacak. 26 Kasım Salı Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık'a kadar yurt dışı bağlantılı işleriniz, akademik konularınız ile ilgili şanslı bir döneme giriyorsunuz. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda çalışma hayatınızda beklentinizin üstünde gelişmeler yaşayabilirsiniz. 26 Kasım Salı günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık’a kadar maddi durumunuz güçleniyor. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda gözlerinizin içi gülüyor olacak. Aşk hayatınızda romantizm hakim olacak. Şansınız da her konuda çok açık. DEVAMI

ASLAN

aslan

25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda aileniz sizler için bir adım önde gelecektir. Her şeyin kariyer olmadığını fark edeceksinizdir. 26 Kasım Salı günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık’a kadar ofis ortamınızda başarılarınız göz doldurabilir. DEVAMI

BAŞAK

basak

25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda eğitim hayatınızda göz doldurabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili olumlu haberler alabilirsiniz. 26 Kasım Salı Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık’a kadar aşk hayatınızda ayaklarınız yerden kesilebilir. DEVAMI

TERAZİ

terazi

25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda ekonomik koşullarınız sizler için önem kazanacaktır. Beklediğiniz paralar elinize geçebilir. 26 Kasım Salı günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. DEVAMI

AKREP

akrep

25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda pozitif gelişmeler de sizleri bekliyor. Enerjinizin yükseldiği bu haftada hisleriniz de güçlü olacaktır. DEVAMI

YAY

yaya

25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda kendinizi biraz yorgun hissetseniz de haftanın geneli sizler için güzel olacağından yaşadığınız gelişmelerle hemen enerjiniz yükselecektir. DEVAMI

OĞLAK

oglak

25 Kasım-1 Aralık haftasına şansınız çok açık olarak başlıyorsunuz. Haftanın başından itibaren ardı ardına yaşadığınız olumlu gelişmeler yüzünüzü güldürecektir. DEVAMI

KOVA

kova

25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda kariyer hayatınız sizler için ön plana çıkabilir. 26 Kasım Salı Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık’a kadar kronik rahatsızlığı olanlar daha sağlıklı olacakları bir sürece girebilir. DEVAMI

BALIK

balik

25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda hislerinizin çıktığını göreceksinizdir. Pozitif bir haftaya başlıyorsunuz. Tüm işleriniz hayırlı sonuçlanacaktır. DEVAMI

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