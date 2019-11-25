25 Kasım-1 Aralık haftalık burç yorumları

25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda maddi konularınıza yoğunlaşabilirsiniz. Borçlarınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Salı günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Kariyer hayatınızda parlayabilirsiniz. DEVAMI
25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda romantik bir ilişki hayatı sizleri bekliyor olacak. 26 Kasım Salı Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık'a kadar yurt dışı bağlantılı işleriniz, akademik konularınız ile ilgili şanslı bir döneme giriyorsunuz. DEVAMI
25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda çalışma hayatınızda beklentinizin üstünde gelişmeler yaşayabilirsiniz. 26 Kasım Salı günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık’a kadar maddi durumunuz güçleniyor. DEVAMI
25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda gözlerinizin içi gülüyor olacak. Aşk hayatınızda romantizm hakim olacak. Şansınız da her konuda çok açık. DEVAMI
25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda aileniz sizler için bir adım önde gelecektir. Her şeyin kariyer olmadığını fark edeceksinizdir. 26 Kasım Salı günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık’a kadar ofis ortamınızda başarılarınız göz doldurabilir. DEVAMI
25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda eğitim hayatınızda göz doldurabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili olumlu haberler alabilirsiniz. 26 Kasım Salı Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık’a kadar aşk hayatınızda ayaklarınız yerden kesilebilir. DEVAMI
25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda ekonomik koşullarınız sizler için önem kazanacaktır. Beklediğiniz paralar elinize geçebilir. 26 Kasım Salı günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. DEVAMI
25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda pozitif gelişmeler de sizleri bekliyor. Enerjinizin yükseldiği bu haftada hisleriniz de güçlü olacaktır. DEVAMI
25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda kendinizi biraz yorgun hissetseniz de haftanın geneli sizler için güzel olacağından yaşadığınız gelişmelerle hemen enerjiniz yükselecektir. DEVAMI
25 Kasım-1 Aralık haftasına şansınız çok açık olarak başlıyorsunuz. Haftanın başından itibaren ardı ardına yaşadığınız olumlu gelişmeler yüzünüzü güldürecektir. DEVAMI
25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda kariyer hayatınız sizler için ön plana çıkabilir. 26 Kasım Salı Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık’a kadar kronik rahatsızlığı olanlar daha sağlıklı olacakları bir sürece girebilir. DEVAMI
25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda hislerinizin çıktığını göreceksinizdir. Pozitif bir haftaya başlıyorsunuz. Tüm işleriniz hayırlı sonuçlanacaktır. DEVAMI
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