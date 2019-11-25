25 Kasım-1 Aralık haftalık burç yorumları

KOÇ

25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda maddi konularınıza yoğunlaşabilirsiniz. Borçlarınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Salı günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Kariyer hayatınızda parlayabilirsiniz. DEVAMI

BOĞA

25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda romantik bir ilişki hayatı sizleri bekliyor olacak. 26 Kasım Salı Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık'a kadar yurt dışı bağlantılı işleriniz, akademik konularınız ile ilgili şanslı bir döneme giriyorsunuz. DEVAMI

İKİZLER

25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda çalışma hayatınızda beklentinizin üstünde gelişmeler yaşayabilirsiniz. 26 Kasım Salı günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık’a kadar maddi durumunuz güçleniyor. DEVAMI

YENGEÇ

25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda gözlerinizin içi gülüyor olacak. Aşk hayatınızda romantizm hakim olacak. Şansınız da her konuda çok açık. DEVAMI

ASLAN

25 Kasım-1 Aralık haftasına başladığınızda aileniz sizler için bir adım önde gelecektir. Her şeyin kariyer olmadığını fark edeceksinizdir. 26 Kasım Salı günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık’a kadar ofis ortamınızda başarılarınız göz doldurabilir. DEVAMI