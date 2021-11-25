25 Kasım günlük burç yorumları! Son dakika durumları ve sürprizler olabilir

Balık burcu çalışma ortamında düzen değişiklikleri yaşayabilir. Kova burcu ise ilişkilerinde duygusal destekler arayabilir, sevgiye ihtiyacı olabilir. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında aşk veya arkadaşlık ilişkilerinde akıl ve duyguların zıtlığı gündeme gelebilir. Mantıkla ilerlemekten ziyade içinizden geldiği gibi hareket etmek isteyebilirsiniz. Günün ikinci yarısında plan dışı harcamalar olabilir.

BOĞA

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında hem iş hem özel hayatınızda kendi kurallarınızla hareket etme, bildiğinizin peşinden gitme dürtüsü artabilir. Güvende olma, güvende hissetme ihtiyacınız artıyor. Günün ikinci yarısında son dakika durumları ve sürprizler olabilir.

İKİZLER

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında iş ve eğitim hayatınızla ilgili görüşme trafiği içerisinde olabilirsiniz. Önemli kararlar alma, önemli sözler verme ve imzalar gündeme gelebilir. Günün ikinci yarısında şartlara göre hareket edebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında finansal konularda güvende olma ihtiyacınız artabilir. Birikim yapma planları içinde olabilir veya harcamalarınızı yönetmeye çalışabilirsiniz. Günün ikinci yarısında sosyalleşebilirsiniz.

ASLAN

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında ilişkileriniz ve ortaklarınız ile önemli görüşmeler yapabilir, akıl ve duygular arasında bir denge kurarak ilerlemek isteyebilirsiniz. Güven arayışınız artacaktır. Öğleden sonra planlarınız değişebilir.

BAŞAK

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında iş görüşmeleri, toplantılar ve ekip çalışmaları gündeminizde olabilir. Yardımlar ve yardım kuruluşlarıyla çalışmalar içine girebilirsiniz. Öğleden sonra şaşırtıcı haberler gelebilir.

TERAZİ

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında arkadaşlıklar ve aşk ilişkileri ön planda olabilir. İlişkilerinizde yakınlık ve samimiyet önem kazanacaktır. Günün ikinci yarısında ise harcamalar ve para çıkışları gündemde.

AKREP

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında aklınıza koyduğunuzu başarabilir, iş hayatı ve kariyerinize dair konularda başarı sağlayabilirsiniz. İş teklifleri alabilirsiniz. Öğleden sonra ilişkilerde gerilimlere dikkat.

YAY

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. İlişkilerinizde geçmişe dair konular gündeme gelebilir. Bir ilişki veya ortaklığı sonlandırma kararı alabilirsiniz. Dış görüntünüzle ve sağlığınızla ilgili konular gündeminizde olabilir.

OĞLAK

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında sağlığınızla ilgili destekler alabilir, gerekli harcamalarınızı tamamlayabilirsiniz. Vergiler, krediler ve bankacılık işlemleri ile meşgul olabilirsiniz. Öğleden sonra çalışma ortamınızda plan dışı gündemler ortaya çıkabilir.

KOVA

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında müşteriler, hizmet aldığınız kişiler, davalar ve yasal gündemlerle ilgili konular gündeminizde olabilir. İlişkilerinizde duygusal destekler arayabilir, sevilme ihtiyacında olabilirsiniz.

BALIK

Bugün Ay Aslan burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında iş görüşmeleri yapabilir, çalışma ortamınızda düzen değişiklikleri yaşayabilirsiniz. İş arkadaşlarınız ve çalışanlarınızla profesyonel sınırlar içerisinde olmaya özen gösterin. Günün ikinci yarısında yolculuk planlarında değişiklik olabilir.



