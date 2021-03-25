25 Mart deprem mi oldu? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

25 Mart günü Afet ve Acil Durum Yönetimi’nin (AFAD) sitesinde yer alan listede 25 Mart gecesi 2,6 şiddetinde gerçekleşen bir deprem kaydedildi. Trabzon’da meydana gelen depremin derinliği ise 7,02 olarak kaydedildi. Ufak sarsıntılar dışında büyük çaplı depremler görülmedi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı bilgilere göre, 25 Mart günü gerçekleşen depremler küçük sarsıntılardan oluşuyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.
2021.03.25 07:23:06 39.5838 1.7 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2021.03.25 05:39:05 38.4140 1.3 MIRZAAGA-SARIZ (KAYSERI)
2021.03.25 05:15:50 38.6462 1.6 HAYKIRAN-MENEMEN (IZMIR)
2021.03.25 04:44:55 35.8032 2.1 AKDENIZ
2021.03.25 04:06:10 37.8045 1.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.03.25 03:50:10 40.5888 1.4 TEKETAS-SENKAYA (ERZURUM)
2021.03.25 02:47:54 35.8430 2.2 AKDENIZ
2021.03.25 02:02:00 40.3802 1.1 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.03.25 01:29:47 36.9612 1.4 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2021.03.25 00:56:54 40.4332 2.3 BASAKLI-OLTU (ERZURUM)
2021.03.25 00:47:11 38.6905 2.4 TASUSTU-GUROYMAK (BITLIS)
25.03.2021 04:44:57 AFAD 1.9 Akdeniz, 80.09 km. Marmaris (Mugla)
25.03.2021 04:06:11 AFAD 1.3 Türkiye Kusadasi Korfezi, 14.73 km. Kusadasi (Aydin)
25.03.2021 03:50:12 AFAD 1.3 Türkiye Erzurum Senkaya
25.03.2021 03:27:27 AFAD 1.6 Türkiye Izmir Bayindir
25.03.2021 02:47:58 AFAD 2.1 Akdeniz, 54.25 km. Marmaris (Mugla)
25.03.2021 01:37:08 AFAD 1.1 Türkiye Denizli Acipayam
25.03.2021 00:56:55 AFAD 2.3 Türkiye Erzurum Oltu
25.03.2021 00:47:12 AFAD 2.6 Türkiye Bitlis Güroymak