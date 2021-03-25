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25 Mart deprem mi oldu? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

25.03.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Erzurum’da gerçekleşen küçük sarsıntılar, 25 Mart itibariyle de devam ediyor. Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre Erzurum’da 25 Mart gecesi saat 00.26’da 2,3 şiddetinde, 16,6 derinliğinde bir deprem meydana geldi. Bunun yanında aynı listede yer alan bilgiye göre, Akdeniz kıyılarında da 2,2 büyüklüğünde ve 18,5 derinliğinde küçük bir sarsıntı da kaydedildi.

25 Mart deprem mi oldu? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

25 Mart günü Afet ve Acil Durum Yönetimi’nin (AFAD) sitesinde yer alan listede 25 Mart gecesi 2,6 şiddetinde gerçekleşen bir deprem kaydedildi. Trabzon’da meydana gelen depremin derinliği ise 7,02 olarak kaydedildi. Ufak sarsıntılar dışında büyük çaplı depremler görülmedi.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı bilgilere göre, 25 Mart günü gerçekleşen depremler küçük sarsıntılardan oluşuyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ 25 MART SON DEPREMLER LİSTESİ

2021.03.25 07:23:06 39.5838 1.7 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2021.03.25 05:39:05 38.4140 1.3 MIRZAAGA-SARIZ (KAYSERI)
2021.03.25 05:15:50 38.6462 1.6 HAYKIRAN-MENEMEN (IZMIR)
2021.03.25 04:44:55 35.8032 2.1 AKDENIZ
2021.03.25 04:06:10 37.8045 1.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.03.25 03:50:10 40.5888 1.4 TEKETAS-SENKAYA (ERZURUM)
2021.03.25 02:47:54 35.8430 2.2 AKDENIZ
2021.03.25 02:02:00 40.3802 1.1 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.03.25 01:29:47 36.9612 1.4 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2021.03.25 00:56:54 40.4332 2.3 BASAKLI-OLTU (ERZURUM)
2021.03.25 00:47:11 38.6905 2.4 TASUSTU-GUROYMAK (BITLIS)

25 mart kandilli

AFAD 25 MART SON DEPREMLER LİSTESİ

25.03.2021 04:44:57 AFAD 1.9 Akdeniz, 80.09 km. Marmaris (Mugla)
25.03.2021 04:06:11 AFAD 1.3 Türkiye Kusadasi Korfezi, 14.73 km. Kusadasi (Aydin)
25.03.2021 03:50:12 AFAD 1.3 Türkiye Erzurum Senkaya
25.03.2021 03:27:27 AFAD 1.6 Türkiye Izmir Bayindir
25.03.2021 02:47:58 AFAD 2.1 Akdeniz, 54.25 km. Marmaris (Mugla)
25.03.2021 01:37:08 AFAD 1.1 Türkiye Denizli Acipayam
25.03.2021 00:56:55 AFAD 2.3 Türkiye Erzurum Oltu
25.03.2021 00:47:12 AFAD 2.6 Türkiye Bitlis Güroymak

25 mart afad

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