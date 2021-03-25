25 Mart deprem mi oldu? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

25 Mart günü Afet ve Acil Durum Yönetimi’nin (AFAD) sitesinde yer alan listede 25 Mart gecesi 2,6 şiddetinde gerçekleşen bir deprem kaydedildi. Trabzon’da meydana gelen depremin derinliği ise 7,02 olarak kaydedildi. Ufak sarsıntılar dışında büyük çaplı depremler görülmedi.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı bilgilere göre, 25 Mart günü gerçekleşen depremler küçük sarsıntılardan oluşuyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ 25 MART SON DEPREMLER LİSTESİ

2021.03.25 07:23:06 39.5838 1.7 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2021.03.25 05:39:05 38.4140 1.3 MIRZAAGA-SARIZ (KAYSERI)

2021.03.25 05:15:50 38.6462 1.6 HAYKIRAN-MENEMEN (IZMIR)

2021.03.25 04:44:55 35.8032 2.1 AKDENIZ

2021.03.25 04:06:10 37.8045 1.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2021.03.25 03:50:10 40.5888 1.4 TEKETAS-SENKAYA (ERZURUM)

2021.03.25 02:47:54 35.8430 2.2 AKDENIZ

2021.03.25 02:02:00 40.3802 1.1 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

2021.03.25 01:29:47 36.9612 1.4 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2021.03.25 00:56:54 40.4332 2.3 BASAKLI-OLTU (ERZURUM)

2021.03.25 00:47:11 38.6905 2.4 TASUSTU-GUROYMAK (BITLIS)