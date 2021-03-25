25 Mart Perşembe günlük burç yorumları | 25 Mart Perşembe burçları neler bekliyor?

25 Mart Perşembe günü Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor olacak. 25 Mart 16.27 sonrasında Ay boşlukta ilerleyecek. Ay, büyüyen Ay fazında ilerliyorken biz de bir şeyleri düzeltmek ve analiz etmek adına uygun bir süreçte yer alıyoruz. Aşk, sağlık, ilişkiler ve para konusunda 25 Mart günlük burç yorumları haberimizde yer alıyor. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün aşk ve arkadaşlık ilişkilerinizde yeni fırsatlar, destek ve faydalar öne çıkabilir. Hayatınızın farklı alanlarında yeni kararlar alacağınız, yeni imzalar atacağınız bir süreçtesiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün yasal süreçlerinizde netleşme ve sonuçlanmalar elde edebilirsiniz. İş ve kariyer bağlantılı görüşmelerinizden istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Aile ilişkilerinde iyileşmeler yaşanabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün önemli tanışmalar yaşayabilirsiniz. İş veya özel hayatınızda önemli görüşmeler yapabilir, geleceğe yönelik yeni kararlar alabilirsiniz. Seyahatler gündeme gelebilir.