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25 Mart Perşembe günlük burç yorumları | 25 Mart Perşembe burçları neler bekliyor?

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25.03.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burç yorumları, her gün kişilerin hayat beklentileri ve aldıkları kararlar üzerinde etkili olur. 25 Mart günü Boğa burcu güne enerjik başlayacak, Yengeç burcu ise maddi açıda beklediği karşılığı almaya çok yakın. Akrep burcunun gündeminde ise kariyer konuları yer alabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

25 Mart Perşembe günlük burç yorumları | 25 Mart Perşembe burçları neler bekliyor?

25 Mart Perşembe günü Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor olacak. 25 Mart 16.27 sonrasında Ay boşlukta ilerleyecek. Ay, büyüyen Ay fazında ilerliyorken biz de bir şeyleri düzeltmek ve analiz etmek adına uygun bir süreçte yer alıyoruz. Aşk, sağlık, ilişkiler ve para konusunda 25 Mart günlük burç yorumları haberimizde yer alıyor. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün aşk ve arkadaşlık ilişkilerinizde yeni fırsatlar, destek ve faydalar öne çıkabilir. Hayatınızın farklı alanlarında yeni kararlar alacağınız, yeni imzalar atacağınız bir süreçtesiniz.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün yasal süreçlerinizde netleşme ve sonuçlanmalar elde edebilirsiniz. İş ve kariyer bağlantılı görüşmelerinizden istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Aile ilişkilerinde iyileşmeler yaşanabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün önemli tanışmalar yaşayabilirsiniz. İş veya özel hayatınızda önemli görüşmeler yapabilir, geleceğe yönelik yeni kararlar alabilirsiniz. Seyahatler gündeme gelebilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Motivasyonunuzun yükselebileceği, kendinize güveneceğiniz, kendi isteklerinize odaklandığınız bir gün.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün yeni insanlarla tanışabilir, yeni bir ortama katılabilir, süregelen ilişkilerinizde iyileşmeler yaşayabilirsiniz. Kararsızlık yaşadığınız ilişkilerde ne istediğinize, nereye varmak istediğinize karar vereceksiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün işaretçi rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Gün içerisindeki planlarınızda işleriniz hızlıca sonuca bağlanabilir. Spor ve sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün sosyal çevrenizle bir araya gelebilir, ilişkilerinizde açık konuşmalar yapabilir, iş ve özel hayatınızda partnerlik teklifi alabilirsiniz. Yasal süreçlerde ilerleme kaydedilebilir.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün davalar, miras ve nafaka gündemleri; krediler ve ödemelerle ilgili aksiyonlar ön planda olabilir. Gerilimden ve negatif enerjiden uzak kalmaya özen gösterin.

YAY BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde yeni bir sayfa açabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilir, çevrenizdeki insanlara ise daha farklı bir gözle bakmaya başlayabilirsiniz. Taşınma ve seyahatle ilgili gündemlerde aksiyonlar olabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün iş ve finansla ilgili konularda aksiyona geçebilir, karmaşıklığı çözmekle ilgilenebilir, sorun giderme üzerine hareket edebilirsiniz. Beden sağlığına özen gösterme zamanı. Tansiyon ve ateşli hastalıklara karşı dikkat.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün ilişkiler ve insanlar gün boyu ön planda olacak. Sosyal ve hareketli bir gün geçiriyorsunuz. Flört hali ilişkiye dönüşebilir. Yeni duygular hissedebilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün evinizde, yaşam ve çalışma alanınızda değişikliklere gidebilirsiniz. Evinize sevdiklerinizi davet edebilir, keyifli vakitler geçirebilirsiniz.


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