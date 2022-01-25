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25 Ocak köprüler açık mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FMS Köprüsü, YSS Köprüsü açık mı kapalı mı?

25.01.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok ilde etkili olan yoğun kar yağışı yolları tıkadı. Günlük hayatta ve trafikte aksamalara neden olan kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Bununla birlikte köprülerde son durum araştırılıyor. Peki 25 Ocak köprüler açık mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FMS Köprüsü, YSS Köprüsü açık mı kapalı mı?

25 Ocak köprüler açık mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FMS Köprüsü, YSS Köprüsü açık mı kapalı mı?

Kar yağışı yolları kapattı, araçlar trafikte mahsur kaldı. Bu sabah saatlerinde yağmaya devam eden kar sebebiyle özel araçların 13.00'a kadar trafiğe çıkmasının yasaklandığı aktarıldı. Öte yandan kamu görevlileri izinli sayıldı. Peki 25 Ocak köprüler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FMS Köprüsü, YSS Köprüsü açık mı kapalı mı?

25 OCAK KÖPRÜLER AÇIK MI KAPALI MI?

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan TEM otoyolunda çalışmalar gece boyunca devam etti. Bunun sayesinde trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Ayrıca trafik nedeniyle terk edilmiş araçlar görüldü ve Vali Yerlikaya araç sahiplerini, araçlarını almaya çağırdı. 25 Ocak sabahında araçlar Edirne yönüne tek şeritten yönlendirildi.

25 Ocak köprüler açık mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FMS Köprüsü, YSS Köprüsü açık mı kapalı mı?

FSM, YSS ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçitleri hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında sayfamızda yer alacak.

TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul'da olumsuz hava şartlarının devam ettiğini belirtti ve, "Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kar yağışı sebebiyle kamu çalışanların izni konusunda açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır." açıklamasında bulundu.

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İstanbul
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