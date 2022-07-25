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25 Temmuz hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini paylaştı! İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu

25.07.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Temmuz hava durumu tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesinin batısı ve Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği kaydedildi. Peki 25 Temmuz hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika hava durumu açıklaması ve detaylar haberimizde. İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

25 Temmuz hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini paylaştı! İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu

Hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genl Müdürlüğü Türkiye geneli 5 günlük haritalı hava durumu raporunu yayımladı. Peki 25 Temmuz hava nasıl olacak?,İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu ve detaylar haberimizde...

Hava durumu

25 TEMMUZ 2022 HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 25 Temmuz Pazartesi günü için yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile zamanla Van'ın doğu kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Trakya'da biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava durumu

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, zamanla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın iç kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, zamanla Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C
Parçalı bulutlu, zamanla doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL, SICAKLIKLAR ARTACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

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