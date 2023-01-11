26/1 trafik cezası nedir? 26/1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Tüm araç sahiplerinin ve sürücülerin araçlarında mutlaka bulundurması gereken zaruri plaka, ışık gibi ayırım işaretleri vardır. Bu ayırım işaretlerini araçlarında bulundurmayan sürücülere Karayolları Trafik Kanunu’nun 26'ncı maddesi gereğince 26/1 trafik cezası uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra sürücüler araç sahibi değilse araç tescil plakası için de ayrıca para cezası ödemektedir. Tüm sürücülerin trafik kanununda belirtilen kurallara uyması gerekir. Gerekli koşulları oluşturmayan sürücüler cezai yaptırımlar ile karşı karşıya kalmaktadır.

26/1 trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 26'ncı maddesine göre tüm sürücülerin araçlarında bulunması gereken zorunlu ayırım işaretleri vardır. Çalışma yerini ve biçimini, kapasite ile öteki özelliklerini ifade eden ışık, şekil, plaka, sembol, yazı gibi ayırım işaretlerinin araçlarda mutlaka bulunması gerekmektedir. Bu ayırım işaretlerini araçlarında bulundurmayan tüm sürücülere 26/1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu uyarınca 26/1 trafik cezası uygulanır. Araçların trafiğe kurallara uygun bir biçimde çıkmaları için bu önemli ayırım işaretlerinin araçlarda var olması gerekir. Aksi takdirde gerekli koşullar sağlanmadığı sürece araçların trafiğe çıkışı yasaklanır.

Araç sahiplerinin trafiğe çıkmaları için araçlarında gerekli olan plaka, ışık, far, sembol gibi ayırım işaretleri bulundurması zorunludur. 26/1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu sürücülerin araçları içerisinde trafik kanunları gereği zaruri tutulan (plaka, ışık, yazı sembol gibi) donanımları bulundurmamasıdır. Bozuk far cezası olarak da tanımlanan 26/1 trafik cezası gerekli şartları yerine getirmeyen tüm sürücü ve araç sahiplerine uygulanır.

26/1 trafik cezası kimlere uygulanır?

26/1 trafik cezası araçlarında zorunlu olan plaka, ışık, sembol, yazı gibi ayırım işaretlerini bulundurmayan sürücülere ve işletenlerine uygulanmaktadır. Bu cezadan dolayı sürücü belgelerine 5 ceza puanı eklenir ve bu ceza puanları silinmemektedir. Araç sahipleri veya sürücüler cezalarını belirtilen süre içerisinde ödemedikleri takdirde her ay cezaya faiz uygulanır.

26/1 trafik cezası tutarı nedir?

Araçlarında ışık, sembol, yazı, plaka gibi lazım olan ayırım işaretlerini bulundurmayan sürücülere 26/1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince belirlenen ceza tutarı ödenmelidir. 26/1 trafik cezası tutarı olan 196 TL para cezası uygulanır. Bu para cezasının ödenmesi için 15 günlük süre verilmektedir. Bu süre içerisinde ödeme yapıldığı zaman %25 indirim uygulanır ve 26/1 trafik cezası tutarı 147 TL olur. Araçlarında bu ayırım işaretlerini bulundurmayan sürücüler tespit edildiğinde eksikliklerin tamamlanması için ek – 33 düzenlenmek kaydıyla yedi iş günü kadar süre tanınır. 7 iş günü bittiğinde araç sahipleri hâlâ gerekli koşulları yerine getirmediler ise araçlarının trafiğe çıkışı yasaklanır. Gerekli olan koşulları yerine getirdikleri zaman tekrardan araçların trafiğe çıkışına izin verilmektedir.