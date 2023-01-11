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26/3 trafik cezası nedir? 26/3 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

09.01.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen tüm maddelere araç sahiplerinin ve sürücülerin eksiksiz bir şekilde uyması gerekmektedir. Trafik kanununda açıkça ifade edilen kurallara uymayanlar hakkında birtakım işlemler yapılmaktadır. Bu işlemlerden biri de trafik cezasıdır. Trafik suçları için birbirinden farklı trafik ceza kodu uygulanmaktadır. Peki, 26/3 trafik cezası nedir, kimlere uygulanır?

26/3 trafik cezası nedir? 26/3 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte hem can güvenliğini hem de mal güvenliğini korumak için trafik kurallarına uyulması zaruridir. Hayati tehlike oluşturan ya da trafiğin akışına müdahale edilen durumlar karşısında birtakım idari yaptırımlar uygulanmaktadır. 26/3 trafik cezası da bunlardan biridir. Araç işletenler veya sürücüler araçlarına gerekli yerlerden izin almadan reklam, logo, sembol, yazı, bayrak takarlarsa veya araçlarında ışıklı ya da sesli cihazlar bulundururlarsa 26/3 trafik cezası uygulanır.

26/3 trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 26. maddesinde 26/3 trafik cezası maddesi ihlalin konusu ile ilgili tüm bilgiler açık bir biçimde yer alır. Tüm araçların dış yüzeyinde plaka, far gibi işaretlerin bulundurulması gerekmektedir. Bu işaretler haricinde izinsiz bir şekilde araçlara reklam, logo, bayrak, resim, ilan vb işaretleri takmak, yazmak yasa dışı sayılır. Ayrıca ışıklı veya sesli cihazlarında izinsiz bir şekilde araçlarda bulundurulması yasal değildir.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne aykırı bir şekilde araçlarına bu tür işaretleri takanlara, yazanlara ve araçlarda bulundurulmaması gereken cihazları bulunduranlara 26/3 trafik cezası maddesi ihlalin konusu uyarınca trafik cezası uygulanmaktadır. Trafik Kanunu’nun 26. maddesi gereğince araçlarında bu tür işaretleri ve cihazları bulunduranlar, bu işaretleri ve cihazları sökmekle ya da silmekle yükümlüdür. Bulundukları ortamda söktürme veya sildirme işlemini yaptıramayanlara yedi iş günü kadar süre verilmektedir.

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26/3 trafik cezası kimlere uygulanır?

Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre yasalara aykırı bir şekilde izin almadan araçlara yazı yazmak, sembol, bayrak, reklam, ilan gibi işaretler takmak veya ışıklı/sesli uyarı veren cihazlar kullanmak yasaktır. 26/3 trafik cezası maddesi ihlalin konusu sürücülerin veya araç işletenlerin ilgili madde gereğince araçlarına izinsiz bir biçimde yazı yazması, sembol, bayrak, ilan, logo vb yapıştırması veya sesli/ışıklı uyarı veren işaretler kullanmasıdır.

26/3 trafik cezası müsaade almadan araçlarına sembol, ilan, reklam, logo, yazı vb işaretleri kullanan veya ışıklı/sesli uyarı işaretleri takan araç işletenlere ve sürücülere uygulanır. Ayrıca bu cezadan dolayı sürücü belgelerine 5 ceza puanı eklenir. Gerekli görülen koşullar oluşturuluncaya kadar araçların trafiğe çıkışları da yasaklanmaktadır.

26/3 trafik cezası tutarı nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen tüm trafik kurallarına araş sahiplerinin, araç işletenlerinin ve sürücülerin uyması zorunludur. Araçlarına izinsiz bir şekilde sembol, ilan, reklam yapıştıran, yazı yazan veya ışıklı/sesli uyarı veren donanım taktıranlar 26/3 trafik cezası tutarı olan 196 TL’yi ödemekle yükümlüdür. Bu para cezasını ödemek için tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre tanınmaktadır. Bu süre bitmeden ceza ödendiği takdirde %25 indirimden faydalanılarak 147 TL ödenir. Bunlara ek olarak sürücüler veya araç işletenler araç sahibi değilse tescil plakası için de ceza tutanağı hazırlanmaktadır.

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