HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. 26/2 trafik cezası nedir? 26/2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

26/2 trafik cezası nedir? 26/2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

09.01.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafiğe çıkan tüm araçların trafik kanunlarında belirtilen koşullara uygun bir biçimde olması gerekmektedir. Trafik kanunlarına uygun davranmayan araç sahipleri ve sürücüler için birtakım yaptırımlar uygulanmaktadır. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde trafik kuralları ile ilgili tüm maddeler yer almaktadır. Bu maddelere aykırı davranan araç sahiplerine ve sürücülerine trafik polisi ya da jandarma tarafından trafik cezası yazılmaktadır. Peki, 26/2 trafik cezası nedir, kimlere uygulanır?

26/2 trafik cezası nedir? 26/2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu’nda açık bir şekilde belirtilen kurallara tüm sürücülerin ve araç sahiplerinin uyması gerekir. Kurallara aykırı davranan araç sahipleri ve sürücüler için kod ile belirtilmiş olan trafik cezaları vardır. 26/2 trafik ceza kodu da bu kodlardan biridir. Kanunlara göre araçlarında ışıklı ya da sesli uyarı işareti veren cihazları uygun olmayan araçlara takmak yasal değildir. Bu kuralı ihlal eden araç işletenlerine ve sürücülere Karayolları Trafik Kanunu’nun 26’ncı maddesi gereğince 26/2 trafik cezası tatbik edilmektedir.

26/2 trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 26’ncı maddesinde “Kanunlarda belirtilen ışıklı ya da sesli uyarı işareti veren cihazların uygun olmayan araçlara takılması ve kullanılması yasaktır.” maddesi yer almaktadır. Bu ceza “çakar lamba cezası” olarak da tanımlanır. 26/2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu ile karşı karşıya kalan araç işletenleri veya sürücüler tüm giderler kendilerine ait olmak üzere araçlarında kanuna aykırı olarak kullandıkları bu cihazları söktürmekle yükümlüdür.

Bulundukları ortamda şartlar cihazların söktürülmesine uygun değilse gerekli koşulların oluşturulması için ek-33 hazırlanmak kaydıyla 7 iş günü kadar süre verilmektedir. 7 iş günü olan süre dolduğunda hala cihazlar söktürülmediyse araçların trafiğe çıkışı yasaklanarak ek – 33/a hazırlanması kaydıyla izin tanınır. Bir sene içerisinde tüzükte belirtilen kurala 3 kez aykırı davranan sürücüler 15 gün süreyle trafikten men edilir.

İlginizi Çekebilir

26/1 trafik cezası nedir?

26/1 trafik cezası nedir?

 25 trafik cezası nedir?

25 trafik cezası nedir?

 23/5-b trafik cezası nedir?

23/5-b trafik cezası nedir?

23/5-a trafik cezası nedir?

23/5-a trafik cezası nedir?

 23/4 trafik cezası nedir?

23/4 trafik cezası nedir?

26/2 trafik cezası kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu’na göre yasalara aykırı ışıklı ya da sesli uyarı işareti veren cihazların yasalarda izin verilmeyen araçlara takılıp kullanılması yasaktır. 26/2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu araç işletenlerin veya sürücülerin ilgili kanun maddesi kapsamında belirtilen şekilde ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları uygun olmayan araçlara takıp kullanmasıdır.

26/2 trafik cezası sesli ya da ışıklı uyarı veren işaretleri yasalarca izin verilmeyen araçlara takıp kullanan araç işletenlerine ve sürücülere uygulanmaktadır. 26/2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince yasalara uygun olmayan işaretleri takanlar ve taktıranlar sorumludur. Bu cezadan dolayı sürücü belgelerine herhangi bir ceza puanı eklenmemektedir. Ayrıca ehliyete el koyma gibi bir durumda söz konusu değildir. Trafik cezası bildirimi size gelmeden de para cezasını ödeyebilmemiz mümkündür.

26/2 trafik cezası tutarı nedir?

Mevzuatta açık bir biçimde belirtilen ışıklı ya da sesli uyarı işareti veren cihazları kanunda yasak olan araçlara takıp kullanmak trafik suçu olarak kabul edilir. 26/2 trafik cezasını alan tüm araç işletenleri ve sürücüler kanunlara aykırı olan bu cihazları araçlarından sökmek zorundadır. Bu kurala aykırı davranan araç işletenlerine veya sürücülere 26/2 trafik cezası tutarı olan 1.823 TL para cezası uygulanmaktadır. Bu para cezasını ödemek için yasal olarak 15 günlük süre vardır. Bu 15 günlük süre bitmeden ödeme yapıldığı zaman %25 oranında indirimden yararlanılmaktadır. 15 gün içerisinde ceza ödenirse 26/2 trafik cezası tutarı 1.367,25 TL olur.

İlginizi Çekebilir

23/3-c-2 trafik cezası nedir?

23/3-c-2 trafik cezası nedir?

23/3-c-1 trafik cezası nedir?

23/3-c-1 trafik cezası nedir?

 23/3-b-1 trafik cezası nedir?

23/3-b-1 trafik cezası nedir?

 23/3-b-2 trafik cezası nedir?

23/3-b-2 trafik cezası nedir?

 23/3-a-2 trafik cezası nedir?

23/3-a-2 trafik cezası nedir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
'5 katı fiyatla' kandırıp lüks içinde yaşadılar! 131 gözaltı'5 katı fiyatla' kandırıp lüks içinde yaşadılar! 131 gözaltı
Müslüme'nin annesinden itiraf! 'Bana da cinsel saldırıda bulundu'Müslüme'nin annesinden itiraf! 'Bana da cinsel saldırıda bulundu'
Anahtar Kelimeler:
trafik cezası

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati duyurdu: İkinci el konutlar için yeni çalışma

Bakan Nebati duyurdu: İkinci el konutlar için yeni çalışma

Müge Anlı 'Midem kaldırmıyor' diyerek anlattı! Sinan'ın fantezileri...

Müge Anlı 'Midem kaldırmıyor' diyerek anlattı! Sinan'ın fantezileri...

'Çok ciddi' yağış alacak! Uzmanlar ve Meteoroloji aynı illeri işaret edip uyardı: 10 günlük toplamda...

'Çok ciddi' yağış alacak! Uzmanlar ve Meteoroloji aynı illeri işaret edip uyardı: 10 günlük toplamda...

Akşener'den Erdoğan'a 'erken seçim' mesajı: Açıkça ilan ediyorum!

Akşener'den Erdoğan'a 'erken seçim' mesajı: Açıkça ilan ediyorum!

Canlı yayında muhabirin zor anları! Ayakta duramadı...

Canlı yayında muhabirin zor anları! Ayakta duramadı...

Bebek Sahili'ndeki görüntüler gündem olmuştu! Yakalama kararı çıkartıldı

Bebek Sahili'ndeki görüntüler gündem olmuştu! Yakalama kararı çıkartıldı

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.