26/2 trafik cezası nedir? 26/2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu’nda açık bir şekilde belirtilen kurallara tüm sürücülerin ve araç sahiplerinin uyması gerekir. Kurallara aykırı davranan araç sahipleri ve sürücüler için kod ile belirtilmiş olan trafik cezaları vardır. 26/2 trafik ceza kodu da bu kodlardan biridir. Kanunlara göre araçlarında ışıklı ya da sesli uyarı işareti veren cihazları uygun olmayan araçlara takmak yasal değildir. Bu kuralı ihlal eden araç işletenlerine ve sürücülere Karayolları Trafik Kanunu’nun 26’ncı maddesi gereğince 26/2 trafik cezası tatbik edilmektedir.

26/2 trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 26’ncı maddesinde “Kanunlarda belirtilen ışıklı ya da sesli uyarı işareti veren cihazların uygun olmayan araçlara takılması ve kullanılması yasaktır.” maddesi yer almaktadır. Bu ceza “çakar lamba cezası” olarak da tanımlanır. 26/2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu ile karşı karşıya kalan araç işletenleri veya sürücüler tüm giderler kendilerine ait olmak üzere araçlarında kanuna aykırı olarak kullandıkları bu cihazları söktürmekle yükümlüdür.

Bulundukları ortamda şartlar cihazların söktürülmesine uygun değilse gerekli koşulların oluşturulması için ek-33 hazırlanmak kaydıyla 7 iş günü kadar süre verilmektedir. 7 iş günü olan süre dolduğunda hala cihazlar söktürülmediyse araçların trafiğe çıkışı yasaklanarak ek – 33/a hazırlanması kaydıyla izin tanınır. Bir sene içerisinde tüzükte belirtilen kurala 3 kez aykırı davranan sürücüler 15 gün süreyle trafikten men edilir.

26/2 trafik cezası kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu’na göre yasalara aykırı ışıklı ya da sesli uyarı işareti veren cihazların yasalarda izin verilmeyen araçlara takılıp kullanılması yasaktır. 26/2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu araç işletenlerin veya sürücülerin ilgili kanun maddesi kapsamında belirtilen şekilde ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları uygun olmayan araçlara takıp kullanmasıdır.

26/2 trafik cezası sesli ya da ışıklı uyarı veren işaretleri yasalarca izin verilmeyen araçlara takıp kullanan araç işletenlerine ve sürücülere uygulanmaktadır. 26/2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince yasalara uygun olmayan işaretleri takanlar ve taktıranlar sorumludur. Bu cezadan dolayı sürücü belgelerine herhangi bir ceza puanı eklenmemektedir. Ayrıca ehliyete el koyma gibi bir durumda söz konusu değildir. Trafik cezası bildirimi size gelmeden de para cezasını ödeyebilmemiz mümkündür.

26/2 trafik cezası tutarı nedir?

Mevzuatta açık bir biçimde belirtilen ışıklı ya da sesli uyarı işareti veren cihazları kanunda yasak olan araçlara takıp kullanmak trafik suçu olarak kabul edilir. 26/2 trafik cezasını alan tüm araç işletenleri ve sürücüler kanunlara aykırı olan bu cihazları araçlarından sökmek zorundadır. Bu kurala aykırı davranan araç işletenlerine veya sürücülere 26/2 trafik cezası tutarı olan 1.823 TL para cezası uygulanmaktadır. Bu para cezasını ödemek için yasal olarak 15 günlük süre vardır. Bu 15 günlük süre bitmeden ödeme yapıldığı zaman %25 oranında indirimden yararlanılmaktadır. 15 gün içerisinde ceza ödenirse 26/2 trafik cezası tutarı 1.367,25 TL olur.



