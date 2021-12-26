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26 Aralık Pazar günlük burç yorumları: İlişkilerde köklü değişim zamanı! 26 Aralık'ta burçları neler bekliyor?

26.12.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökyüzünde gezegenlerde meydana gelen günlük hareketlere göre duygularımız, davranışlarımız ve yaşamımızda gerçekleşen olaylar değişiklik gösterebiliyor. Bugün Başak burçları çok istediği bir konuyla ilgili fırsat yaşarken, Kova burçlarının kontrol eğilimi artabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 26 Aralık 2021 Pazar günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları...

26 Aralık Pazar günlük burç yorumları: İlişkilerde köklü değişim zamanı! 26 Aralık'ta burçları neler bekliyor?

26 Aralık Pazar gününde Ay Başak burcunda seyahat ediyor ve saat 11:39 sonrası uzun süre boşlukta kalıyor olacak. Bugün ortalığı toplamak, bitiremediğimiz işleri bitirmek, zihnimizi sakinleştirmek için uygun bir gün. Mide hassasiyetlerine dikkat etmeliyiz. Ayrıca ilişkilerde bazı duygularda köklü değişiklikleri yapmak isteyenler artabilir. Boğa burçları bugün planlarında netleşmeler yaşayabilir, İkizler burcu kadınlarla ilişkilerde problem yaşayabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar günlük işlerinizde ve programlarınızda aksamalar olabilir. Dağınık beslenebilir, beslenmede düzensizlikler yaşayabilirsiniz. İhtiyaçlarınızın ne olduğunu görme ve kendiniz için çabalama zamanı.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar akıl ve mantığı aşırı kullanmak ile tamamen arka plana atmak arasında bir seçim yapabilirsiniz. Çocuklarınızda daha fazla duygusallık ve hassasiyet ortaya çıkabilir. Akşam saatlerinde enerjiler toparlanıyor.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar iş ve özel hayatınız arasında koşturabilir, gün içindeki planlarınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde aşk ilişkileri, finansal konular gündeminizde olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yarım kalan işlerinizi tamamlamakla ilgilenebilirsiniz. Etrafınıza ve yaşam alanınıza düzen getirme ihtiyacınız artabilir. Eleştirel olmaya, kişilere ve olaylara eleştirel bir gözle bakmaya açık olabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar kısa veya uzun vadeli planlarınızla ilgili karar değişikliği yaşayabilirsiniz. Anlık duygu değişimleriniz olabilir. Bireysel ve özgürlükçü yanınız öne çıkabilir. Akşam saatlerinde ilişkilere dair konuşmalar yapılabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yaşam alışkanlıklarınız ve günlük rutininizin dışına çıkabilirsiniz. Beden sağlığınızla ilgili kısa süreli hassasiyetleriniz olabilir. Dağınık enerjiler akşam saatlerinde toparlanıyor.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar dış koşullara göre hareket etmeniz gerekebilir. Elinizde olmayan durumlara güne dair planlarınızı belirleyebilir. Akşam saatlerinde belirsizlikler ve ikilemler sonlanabilir.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yarım kalan işlerinizi tamamlayabilir, birden fazla iş ve sorumlulukla meşgul olabilirsiniz. Akşam saatlerinde önemli konuşmalar yapabilir, bazı düşüncelerinizi açıkça dile getirebilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU
Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar son dakika planlarıyla hareket edebilir ve programlı ilerlemekten uzak olabilirsiniz. İçinizden geldiği gibi hareket etme isteği artabilir. Akşam saatlerinde sosyal çevreniz ön planda.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar dış koşullara göre hareket edebilir, hayatınızdaki insanların düşüncelerini sorgulayabilir, güvende olma ihtiyacı duyabilirsiniz. Akşam saatlerinde partnerlik ve ortaklık ilişkileri ön planda olabilir.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar enerjiniz ve motivasyonunuz değişken olabilir. Sıkılganlık hissi veya değişiklik ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Bazı duygu ve düşüncelerinizi kendinize saklamak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha dışa dönüksünüz.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar sevdiklerinize karşı bağlılık hissi içerisinde olabilir, sevdiklerinizle bir arada olmaktan keyif alabilirsiniz. Akşam saatlerinde harcamalar yapabilirsiniz.


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