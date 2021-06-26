26 Haziran Cumartesi burç yorumları! Sezgilerinize güvenmeniz gereken bir gün! İşte burç yorumları…

Yengeç burçları, ilişkilerde kırılma noktaları ile karşılaşabilirken, aslan burcunun olaylara daha sorgulayıcı yaklaşabileceği belirtiliyor. Terazi burçları gün içerisinde rahatlık ve konforunu artabilir. İşte 26 Haziran Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcununun yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün evinizin düzen ve temizliğiyle ilgilenebilir, ev içinde değişiklikler yapabilirsiniz. Taşınma veya taşınmaz mal alım-satım konularındaki belirsizliğiniz bugünden itibaren çözülebilir. Beslenme düzeninizde aşırılıklara kaçmaya karşı dikkat edin.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün olaylara ve durumlara daha siyah-beyaz bakabilirsiniz. Genel olarak ya hep ya hiç mantığında olabilirsiniz. Kadınlarla ilişkilerde gerilimler ortaya çıkabilir. Bazı kişilerle ilgili sırlar ve dedikodular duyabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün finansal konularda daha temkinli olabilirsiniz. Yüklü alım veya satım konularıyla, kredi düzenlemeleriyle ilgilenebilirsiniz. Merkür artık düz hareketine geçtiği için zihnen daha rahatladığınız bir günde olacaksınız. İşler yoluna koyulabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerde kırılma noktaları oluşabilir. Bazı kişilerle ilişkilerinizde bir süredir devam eden belirsizlik veya kafa karışıklığı netleşebilir. Küçük bir söz, küçük bir olay sizde önemli bir aydınlanma getirebilir. Kıskançlık ve kontrol mücadelesinden kaçının.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün olaylara veya koşullara daha sorgulayıcı yaklaşabilir, şartların daha çok istediğiniz gibi olmasına önem verebilirsiniz. Yüksek beklentiler, yüksek hedefler sizin için ön planda olabilir. Negatif ortamlarda kalmamaya özen gösterin.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün çocuklarınızla ilgili mücadele ve efor içinde olabilir, çocuklarınızın geleceğini, hayatını, mutluluğunu daha çok düşünebilirsiniz. Sosyal çevrenizden farklı konularda destek ve yardım alabilirsiniz. Gerçek ilişkiler ve dostluklar bugün güçlenebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün gündüz saatlerinde konfor ve rahatlık isteğiniz artabilir. Estetik ve güzellik konularına daha çok önem verebilirsiniz. Gün batımı ve akşam saatlerinde ise planlarınızda veya enerjinizde rahatlık veya dağınıklık olabilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün sorgulayıcı, şüpheci yanınız artacaktır. Zihniniz daha çok çalışabilir ve pek çok fikir, düşünce zaman zaman sizi yorabilir. Bazı konularda olayların iç yüzü ortaya çıkabilir. Bir gerçeği öğrenebileceğiniz gibi bazılarınız daha gizemli olabilir ve kendini açmak istemeyebilir.

YAY BURCU YORUMU

Bugün ödemeler, borçlar ve maddi konular ön planda olabilir. İş ilişkilerinde ve iş hayatında daha çok maddi planlar üzerinden ilerleyebilir ve karar verebilirsiniz. Yaşama dair hedeflerinizle ilgili yeterliliğinizin farkına varıp kendinize güvenme zamanı.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün ilişkiler, ortaklıklar ve dostluklar ön planda olacaktır. Hayatınızdaki bazı insanlarla ilişkilerinizde belirsiz kalan durumlar bugün netleşmeye gidebilir. İkili ilişkilerinizde kıskançlık ve kontrol mücadelesine girmemeye dikkat edin. Gerilim tetiklenebilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün gündüz saatlerinde keyifsizlik veya sıkılganlıklarınız olabilir. Geleceği veya geçmişi daha fazla düşünebilir, sorgulayabilirsiniz. Akşam saatleriyle daha huzurlu ve keyifli olacağınız bir süreç hakim. Kazalara karşı dikkat edin.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınız ön planda olabilir. Sosyal çevrenizle bir araya gelebilir, sosyal ortamlara dahil olabilirsiniz. Çocuklarınızla birlikte vakit geçirebilir, çocuklarınız için daha korumacı ve fedakar olabilirsiniz.



