HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 27 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

27 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 19:09 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 26 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 6 bin 209'a yükseldi. Bugün bin 491 yeni vaka tespit edildi.

27 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1491 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu.

Son 24 saatte 995 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 240 bin 792 oldu.

TABLO

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak.

26 AĞUSTOS TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de 26 Ağustos'ta koronavirüsten 20 kişi hayatını kaybetmiş, bin 313 vaka tespit edilmişti.

26


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...
Meteoroloji illeri sıraladı! Sıcak hava uyarısıMeteoroloji illeri sıraladı! Sıcak hava uyarısı
Çok çay içmek kansızlığa sebep olur mu? Uzmanlardan önemli uyarıÇok çay içmek kansızlığa sebep olur mu? Uzmanlardan önemli uyarı
En Çok Okunan Haberler
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
Oruç Reis için yeni NAVTEX kararı
Oruç Reis için yeni NAVTEX kararı
Bomba iddia! Faturaları ödemekten bıkınca...
Bomba iddia! Faturaları ödemekten bıkınca...
Bikinili pozlarına Sercan'dan yorum
Bikinili pozlarına Sercan'dan yorum
Dikkat çeken anket: Yüzde 94 'devam' dedi
Dikkat çeken anket: Yüzde 94 'devam' dedi
İlginizi Çekebilir
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşım! Gözaltına alındı
Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşım! Gözaltına alındı
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Diğer Haberler
Tekirdağ'da Suriyeli DEAŞ şüphelisi yakalandı
Tekirdağ'da Suriyeli DEAŞ şüphelisi yakalandı
Meteoroloji illeri sıraladı! Sıcak hava uyarısı
Meteoroloji illeri sıraladı! Sıcak hava uyarısı
Otel bahçesinde süs eşyası olarak kullanılıyordu! Herkesi şaşırtan olay
Otel bahçesinde süs eşyası olarak kullanılıyordu! Herkesi şaşırtan olay
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Virüsü yeneceğiz' paylaşımı!
Bakan Koca'dan 'Virüsü yeneceğiz' paylaşımı!
Edirne Valisi Ekrem Canalp önce sevindiren haberi verdi, sonra uyardı
Vali önce sevindiren haberi verdi, sonra uyardı
81 ile gönderildi! Adalet Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
Adalet Bakanlığı'ndan yeni korona genelgesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.