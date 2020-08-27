27 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1491 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu.

Son 24 saatte 995 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 240 bin 792 oldu.

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak.

Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/4qOqDUPPzm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 27, 2020

26 AĞUSTOS TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de 26 Ağustos'ta koronavirüsten 20 kişi hayatını kaybetmiş, bin 313 vaka tespit edilmişti.



