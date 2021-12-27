27 Aralık Pazartesi günlük burç yorumları: Uzlaşmalar yaşanacak! 27 Aralık'ta burçları neler bekliyor?

27 Aralık Pazartesi gününde Ay gün boyunca Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün genelinde yapacağımız konuşmalarda, toplantılarda Merkür-Neptün olumlu açısının etkileriyle birlikte, daha uyumlu sonuçlar alabiliriz. Böylece anlaşmazlıklar çözülebilir. Yengeç burçları bugün yarım kalan işlerini tamamlayabilir, Koç burcu ise düzensiz beslenme sorunu yaşayabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar günlük işlerinizde ve programlarınızda aksamalar olabilir. Dağınık beslenebilir, beslenmede düzensizlikler yaşayabilirsiniz. İhtiyaçlarınızın ne olduğunu görme ve kendiniz için çabalama zamanı.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar akıl ve mantığı aşırı kullanmak ile tamamen arka plana atmak arasında bir seçim yapabilirsiniz. Çocuklarınızda daha fazla duygusallık ve hassasiyet ortaya çıkabilir. Akşam saatlerinde enerjiler toparlanıyor.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar iş ve özel hayatınız arasında koşturabilir, gün içindeki planlarınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde aşk ilişkileri, finansal konular gündeminizde olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yarım kalan işlerinizi tamamlamakla ilgilenebilirsiniz. Etrafınıza ve yaşam alanınıza düzen getirme ihtiyacınız artabilir. Eleştirel olmaya, kişilere ve olaylara eleştirel bir gözle bakmaya açık olabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar kısa veya uzun vadeli planlarınızla ilgili karar değişikliği yaşayabilirsiniz. Anlık duygu değişimleriniz olabilir. Bireysel ve özgürlükçü yanınız öne çıkabilir. Akşam saatlerinde ilişkilere dair konuşmalar yapılabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yaşam alışkanlıklarınız ve günlük rutininizin dışına çıkabilirsiniz. Beden sağlığınızla ilgili kısa süreli hassasiyetleriniz olabilir. Dağınık enerjiler akşam saatlerinde toparlanıyor.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar dış koşullara göre hareket etmeniz gerekebilir. Elinizde olmayan durumlara güne dair planlarınızı belirleyebilir. Akşam saatlerinde belirsizlikler ve ikilemler sonlanabilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yarım kalan işlerinizi tamamlayabilir, birden fazla iş ve sorumlulukla meşgul olabilirsiniz. Akşam saatlerinde önemli konuşmalar yapabilir, bazı düşüncelerinizi açıkça dile getirebilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU

Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar son dakika planlarıyla hareket edebilir ve programlı ilerlemekten uzak olabilirsiniz. İçinizden geldiği gibi hareket etme isteği artabilir. Akşam saatlerinde sosyal çevreniz ön planda.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar dış koşullara göre hareket edebilir, hayatınızdaki insanların düşüncelerini sorgulayabilir, güvende olma ihtiyacı duyabilirsiniz. Akşam saatlerinde partnerlik ve ortaklık ilişkileri ön planda olabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar enerjiniz ve motivasyonunuz değişken olabilir. Sıkılganlık hissi veya değişiklik ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Bazı duygu ve düşüncelerinizi kendinize saklamak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha dışa dönüksünüz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün saat 19.24'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar sevdiklerinize karşı bağlılık hissi içerisinde olabilir, sevdiklerinizle bir arada olmaktan keyif alabilirsiniz. Akşam saatlerinde harcamalar yapabilirsiniz.



