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27 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

27.06.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. 27 Haziran akşam saatlerinde şans oyunu severlerin gözleri On Numara çekilişinin sonuçlarına çevrildi. Peki 27 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

27 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

On Numara çekilişi, başlangıcından birkaç dakika sonra belli oluyor. Sonuçlara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki 27 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? On Numara çekilişi 20.00'da başlayacak. İşte merak edilenler...

27 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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