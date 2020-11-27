Yeni ay geliyor... Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 27 Kasım 2020 Cuma günlük burçların yorumları!
Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
27 Kasım burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Cuma burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 27 Kasım günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün finansal konularda önemli gelişmeler olabilir. Plan dışı harcamalar, yüklü alım-satımlar ve krediler gündeme gelebilir. Özgüven ve cesaret artabileceği gibi olaylara kendi açınızdan bakabilirsiniz. İlişkiler ve arkadaşlıklarda şartları zorlamaktan ve aşırılıklardan kaçının.
Bugün kendi kararlarınız, kendi hedefleriniz ile karşınızdakilerin beklentilerinde zıtlıklar olabilir. Gerilim noktasına daha kolay geçebilir, her duyguyu daha derin ve yoğun yaşayabilirsiniz. İş veya özel ilişkilerinizde bazı kopuşlar meydana gelebilir.
Bugün önemli rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Finansal konularda kendinizi güvene almaya gayret etmeli, değerli eşyalarınızı iyi muhafaza etmeye çalışmalısınız. İş hayatında veya yaşam düzeninizde ani değişiklikleri getirecek durumlar olabilir. Sağlıkla ilgili netleşmeler yaşanabilir.
Bugün kararlık, ısrar ve inatçılık artabilir. Hedeflerinize gitmek adına cesur adımlar atabilir, kendi kararlarınızın doğrultusunda ilerleyebilirsiniz. Özellikle akşam saatlerinde gerilimlere dikkat etmeli. Bazı aşk veya arkadaşlık ilişkilerinde ani duygusal değişimler yaşayabilirsiniz.
Bugün kararlık, ısrar ve inatçılık artabilir. Hedeflerinize gitmek adına cesur adımlar atabilir, kendi kararlarınızın doğrultusunda ilerleyebilirsiniz. Özellikle akşam saatlerinde gerilimlere dikkat etmeli. Bazı aşk veya arkadaşlık ilişkilerinde ani duygusal değişimler yaşayabilirsiniz.
Bugün daha güçlü ve yoğun duygular içinde olabilir, daha baskın ve karar verici davranabilirsiniz. Yaşamınızın önemli alanlarıyla ilgili radikal kararlar alabilir, ya hep ya hiç mantığında olabilirsiniz. Güvende olma isteği artıyor.
Bugün şaşırtıcı, beklenmedik haberler alabilirsiniz. Sosyal çevreniz ve akrabalarla ilgili ilginç haberler gelebilir. Beklemediğiniz bir kişiden dönüş alabilir, geçmişten biriyle iletişim içinde olabilirsiniz. Fikir ayrılıklarını büyütmek ve iletişim krizlerine çekilmek ayrılık ve kopuşları getirebilir.
Bugün finansal konularda temkinli ve dengeli hareket etmelisiniz. İlişkilerde alma isteğiniz artabilir, karşınızdakilerden beklentileriniz çoğalabilir. Kendinizi baskıladığınız, sessiz kaldığınız bir konuda ani bir patlama yaşamaya karşı dikkat. Sürpriz bir hediye, kazanç olabilir.
Bugün hızlı gelişmelerin olduğu, hareketli ve önemli bir gün sizi bekliyor. İş ve özel hayatınızda ani değişimler olabilir, beklemediğiniz kişilerden beklemediğiniz tavırlar görebilirsiniz. Bazı ilişkilerde kopuş, bazıları içinse geçmişte kopulan kişiye dair özlem öne çıkabilir. Estetik konularla ilgili değişiklik isteği artabilir.
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Bastırdığınız konular rüyalarda ortaya çıkabilir. İş hayatında, çalışma ortamında beklenmedik durumlar, şaşırtıcı gelişmeler önünüze gelebilir. Günlük rutininizi değiştirecek bir haber, sağlıkla ilgili gelişmeler ve stresli bir durumla baş etme hali olabilir.
Bugün geçmişin etkisi artabilir, nostalji içinde olabilir, geçmişe özlem duyabilirsiniz. Sağlıksız ilişkileri bitirme, sağlıksız ortamdan uzaklaşma zamanı. Hayatınızda bir temizlik yapabilirsiniz. Şans ve şanssızlıklar artabilir.
Bugün geçmişin etkisi artabilir, nostalji içinde olabilir, geçmişe özlem duyabilirsiniz. Sağlıksız ilişkileri bitirme, sağlıksız ortamdan uzaklaşma zamanı. Hayatınızda bir temizlik yapabilirsiniz. Şans ve şanssızlıklar artabilir.
Bugün yaşamınızda önemli bitiş ve başlangıçlar olabilir. Bir süreç kapanabilir, bir belirsizlik son bulabilir. Şaşırtıcı olaylara, beklenmedik gelişmelere açık bir gün. Bazı ilişkilerde mesafeleşme çalışabilir.
Bugün şartlarınız ve planlarınız aniden değişebilir. Günü daha çok koşullara göre planlamaya gayret edin. Ulaşım ve seyahat planlarında farklılıklar olabilir. Çalışma hayatındaki rutinde, çalışma arkadaşları ve görev paylaşımlarında beklenmedik değişimlerle karşılaşabilirsiniz.