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27 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Mayıs 2022

27.05.2022 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Mayıs deprem mi oldu? sorusunun yanıtı ile Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları, yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Ağrı, Manisa, İzmir gibi bazı illerimizde sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar internette, Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? konu başlıklarını araştırıyor. İşte 27 Mayıs Mayıs 2022 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

27 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Mayıs 2022

27 Mayıs deprem mi oldu? sorusunun yanıtı Kandilli Rasathanesi ile AFAD'dan yapılan son dakika açıklaması ile yanıt buldu. Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Ağrı, Manisa, İzmir gibi bazı illerimizin yanı sıra Yunanistan ve Ege Denizi'nde sarsıntı meydana geldiği aktarıldı.Vatandaşlar internette, 27 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? konu başlıklarını araştırıyor. 27 Mayıs 2022 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi haberimizde...

27 MAYIS DEPREM Mİ OLDU?

2022.05.27 06:10:58 37.9672 27.1555 5.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.27 05:39:22 37.4138 29.3477 5.9 -.- 1.5 -.- ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.05.27 05:07:30 37.0087 28.4305 9.5 -.- 2.5 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.27 04:16:02 38.3468 30.6723 5.2 -.- 1.0 -.- UZUNPINAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.05.27 03:23:00 41.1337 24.2172 6.1 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.05.27 03:17:22 39.4683 44.2933 7.1 -.- 2.0 -.- HALAC-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2022.05.27 02:23:35 38.7095 27.8653 5.6 -.- 2.1 -.- KAYAALTI-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2022.05.27 01:04:32 38.2962 27.2510 7.8 -.- 2.7 -.- KARACAAGAC-BUCA (IZMIR) İlksel
2022.05.27 00:48:26 37.8670 26.8595 9.6 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.27 00:26:10 39.6363 25.6405 7.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.05.27 00:10:16 36.0892 27.5517 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi
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