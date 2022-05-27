27 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Mayıs 2022

27 Mayıs deprem mi oldu? sorusunun yanıtı Kandilli Rasathanesi ile AFAD'dan yapılan son dakika açıklaması ile yanıt buldu. Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Ağrı, Manisa, İzmir gibi bazı illerimizin yanı sıra Yunanistan ve Ege Denizi'nde sarsıntı meydana geldiği aktarıldı.Vatandaşlar internette, 27 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? konu başlıklarını araştırıyor. 27 Mayıs 2022 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi haberimizde...

27 MAYIS DEPREM Mİ OLDU?

2022.05.27 06:10:58 37.9672 27.1555 5.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.27 05:39:22 37.4138 29.3477 5.9 -.- 1.5 -.- ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.05.27 05:07:30 37.0087 28.4305 9.5 -.- 2.5 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel

2022.05.27 04:16:02 38.3468 30.6723 5.2 -.- 1.0 -.- UZUNPINAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.05.27 03:23:00 41.1337 24.2172 6.1 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.05.27 03:17:22 39.4683 44.2933 7.1 -.- 2.0 -.- HALAC-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

2022.05.27 02:23:35 38.7095 27.8653 5.6 -.- 2.1 -.- KAYAALTI-GOLMARMARA (MANISA) İlksel

2022.05.27 01:04:32 38.2962 27.2510 7.8 -.- 2.7 -.- KARACAAGAC-BUCA (IZMIR) İlksel

2022.05.27 00:48:26 37.8670 26.8595 9.6 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.05.27 00:26:10 39.6363 25.6405 7.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.05.27 00:10:16 36.0892 27.5517 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



