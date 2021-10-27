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  4. 27. POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. POMEM sonuçları nasıl sorgulanır?

27. POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. POMEM sonuçları nasıl sorgulanır?

27.10.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sözlü mülakata katılan adaylar tarafından merak konusu oldu. POMEM giriş puanı, adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve POMEM mülakat sonucu puanının %50'sinin toplamını ifade ediyor. İşte merak edilenler...

27. POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. POMEM sonuçları nasıl sorgulanır?
  1. dönem POMEM sonuçları sorgulaması Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. . POMEM sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası "www.pa.edu.tr" üzerinden duyurulacak. İşte merak edilenler...

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Sonuçların kasım ayının ortalarına kadar açıklanacağı öngörülüyor.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Eğer başarı sıralaması puanında eşitlik olursa sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği değerlendirilir. Eğer bunlarda eşit ise yaşı küçük olan aday tercih edilir.

27. POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. POMEM sonuçları nasıl sorgulanır?

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarı gösteren adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutuluyor. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektiriliyor. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için zaman tanınıyor. Değerlendirmede ise şu özelliklere dikkat ediliyor;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.


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