HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 27 Şubat Pazar deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

27 Şubat Pazar deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

27.02.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Şubat Pazar deprem listesi haftanın yedinci günü yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından günün ilk saatlerinden bu yana internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Erzurum, İzmir, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar gibi illerde hafif çaplı sarsıntıların gerçekleştiği bildirildi. 27 Şubat Pazar günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte 27 Şubat 2022 Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

27 Şubat Pazar deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

27 Şubat Pazar günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Erzurum, İzmir, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar gibi bazı illerimizde deprem gerçekleşti. 27 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 27 Şubat Pazar günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrııntılı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

27 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

27.02.2022 09:25:51 AFAD 39.6938 41.3448 7.00 ML 1.7 Türkiye Erzurum Tekman

27.02.2022 08:51:26 AFAD 39.5785 41.1596 8.59 ML 2.6 Türkiye Erzurum Tekman

27.02.2022 08:44:23 AFAD 38.2160 27.1823 7.00 ML 1.8 Türkiye Izmir Menderes

27.02.2022 08:16:17 AFAD 37.7415 26.0866 7.11 ML 1.7 Ege Denizi, 57.90 km. Çesme (Izmir)

27.02.2022 08:14:51 AFAD 38.0280 29.2848 13.49 ML 1.5 Türkiye Denizli Çal

27.02.2022 08:04:30 AFAD 35.6950 26.4058 24.75 Mw 4.2 Ege Denizi, 42.77 km.Lasithi (Yunanistan), 139.56 km. Datça (Mugla)

27.02.2022 07:57:04 AFAD 37.0581 28.3676 6.36 ML 1.3 Türkiye Mugla Ula

27.02.2022 07:52:21 AFAD 38.5271 30.6186 7.00 ML 1.2 Türkiye Afyonkarahisar Suhut

27.02.2022 07:39:59 AFAD 38.0318 29.2983 12.98 ML 2.6 Türkiye Denizli Çal

27.02.2022 07:06:47 AFAD 39.5816 41.1518 7.03 ML 1.6 Türkiye Erzurum Tekman

27.02.2022 06:48:38 AFAD 37.1265 28.5346 7.00 ML 1.8 Türkiye Mugla Ula

27.02.2022 06:31:20 AFAD 39.5853 41.1563 10.12 ML 2.6 Türkiye Erzurum Tekman

27.02.2022 06:30:30 AFAD 39.7380 42.1431 6.99 ML 1.4 Türkiye Erzurum Karayazi

27.02.2022 05:48:51 AFAD 39.5785 41.1375 6.33 ML 1.0 Türkiye Erzurum Çat

27.02.2022 05:23:26 AFAD 39.5768 41.1590 10.51 ML 1.4 Türkiye Erzurum Tekman

27.02.2022 05:15:01 AFAD 39.5835 41.1301 8.23 ML 1.4 Türkiye Erzurum Çat

27.02.2022 05:12:02 AFAD 39.5855 41.1676 6.55 ML 3.2 Türkiye Erzurum Tekman

27.02.2022 05:08:35 AFAD 36.0741 27.6535 5.25 ML 1.3 Ege Denizi, 60.69 km. Marmaris (Mugla)

27.02.2022 04:58:37 AFAD 38.6636 38.1048 7.00 ML 1.7 Türkiye Malatya Yazihan

27.02.2022 04:39:36 AFAD 40.3810 26.1293 6.77 ML 1.7 Ege Denizi, 10.27 km. Eceabat (Çanakkale)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Şubat 2022 Pazarİstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Şubat 2022 Pazar
ABD'den yeni Ukrayna hamlesi! Tam 350 milyon dolar...ABD'den yeni Ukrayna hamlesi! Tam 350 milyon dolar...
Ukrayna’da sokak savaşı! Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…Ukrayna’da sokak savaşı! Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rus devlet televizyonunu hackledi, görüntüleri yayınladı

Rus devlet televizyonunu hackledi, görüntüleri yayınladı

"Elimizde 2 seçenek var" diyerek duyurdu: 3. Dünya Savaşı'nı...

"Elimizde 2 seçenek var" diyerek duyurdu: 3. Dünya Savaşı'nı...

Olay Putin paylaşımı geldi! Roman Abramovich'e bir şok da öz kızından...

Olay Putin paylaşımı geldi! Roman Abramovich'e bir şok da öz kızından...

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

Kuzey Kore tanımlanamayan bir füze denemesi yaptı

Kuzey Kore tanımlanamayan bir füze denemesi yaptı

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modelinin ‘cinsellikten utanıyordum’ itirafı olay oldu

OnlyFans modelinin ‘cinsellikten utanıyordum’ itirafı olay oldu

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Aşk pozuna yorum yağdı! "Samimi değiller"

Aşk pozuna yorum yağdı! "Samimi değiller"

Hayatının en büyük hatası! "O gece son oldu"

Hayatının en büyük hatası! "O gece son oldu"

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.