27 Şubat Pazar deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

27 Şubat Pazar günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Erzurum, İzmir, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar gibi bazı illerimizde deprem gerçekleşti. 27 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 27 Şubat Pazar günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrııntılı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

27 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

27.02.2022 09:25:51 AFAD 39.6938 41.3448 7.00 ML 1.7 Türkiye Erzurum Tekman

27.02.2022 08:51:26 AFAD 39.5785 41.1596 8.59 ML 2.6 Türkiye Erzurum Tekman

27.02.2022 08:44:23 AFAD 38.2160 27.1823 7.00 ML 1.8 Türkiye Izmir Menderes

27.02.2022 08:16:17 AFAD 37.7415 26.0866 7.11 ML 1.7 Ege Denizi, 57.90 km. Çesme (Izmir)

27.02.2022 08:14:51 AFAD 38.0280 29.2848 13.49 ML 1.5 Türkiye Denizli Çal

27.02.2022 08:04:30 AFAD 35.6950 26.4058 24.75 Mw 4.2 Ege Denizi, 42.77 km.Lasithi (Yunanistan), 139.56 km. Datça (Mugla)

27.02.2022 07:57:04 AFAD 37.0581 28.3676 6.36 ML 1.3 Türkiye Mugla Ula

27.02.2022 07:52:21 AFAD 38.5271 30.6186 7.00 ML 1.2 Türkiye Afyonkarahisar Suhut

27.02.2022 07:39:59 AFAD 38.0318 29.2983 12.98 ML 2.6 Türkiye Denizli Çal

27.02.2022 07:06:47 AFAD 39.5816 41.1518 7.03 ML 1.6 Türkiye Erzurum Tekman

27.02.2022 06:48:38 AFAD 37.1265 28.5346 7.00 ML 1.8 Türkiye Mugla Ula

27.02.2022 06:31:20 AFAD 39.5853 41.1563 10.12 ML 2.6 Türkiye Erzurum Tekman

27.02.2022 06:30:30 AFAD 39.7380 42.1431 6.99 ML 1.4 Türkiye Erzurum Karayazi

27.02.2022 05:48:51 AFAD 39.5785 41.1375 6.33 ML 1.0 Türkiye Erzurum Çat

27.02.2022 05:23:26 AFAD 39.5768 41.1590 10.51 ML 1.4 Türkiye Erzurum Tekman

27.02.2022 05:15:01 AFAD 39.5835 41.1301 8.23 ML 1.4 Türkiye Erzurum Çat

27.02.2022 05:12:02 AFAD 39.5855 41.1676 6.55 ML 3.2 Türkiye Erzurum Tekman

27.02.2022 05:08:35 AFAD 36.0741 27.6535 5.25 ML 1.3 Ege Denizi, 60.69 km. Marmaris (Mugla)

27.02.2022 04:58:37 AFAD 38.6636 38.1048 7.00 ML 1.7 Türkiye Malatya Yazihan

27.02.2022 04:39:36 AFAD 40.3810 26.1293 6.77 ML 1.7 Ege Denizi, 10.27 km. Eceabat (Çanakkale)



