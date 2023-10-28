28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün İETT otobüsü, metro, marmaray, metrobüs, vapur ve tramvay bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu devam ediyor. 29 Ekim'de İstanbul'da dışarı çıkacak olan vatandaşlar ulaşım araçları olan İETT metrobüs, marmaray, otobüs, metro ve vapurun ücretsiz mi hizmet vereceğini merak ediyorlar. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma araçları İETT'nin ücreti konusunda son dakika gelşmeleri...

28 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

28 Ekim'de toplu taşıma İstanbul'da ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada 28-29 Ekim'de toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı belirtildi.

28 EKİM OTOBÜS, METRO, METROBÜS VE VAPUR BEDAVA MI?

Yapılan açıklamaya göre; otobüs, metrobüs, metro ve vapur seferleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Öte yandan ücretsiz geçiş için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerektiğini anımsatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaşımında bu işlemin yapılabileceği linke de yer verdi.

Öte yandan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 28 Ekim ile 29 Ekim'de İstanbul'da tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını ifade etti.

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak.

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan karar ise şu şekilde:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 29 Ekim 2023 Pazar günü Başkentray, Marmaray, IZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Bu Karar hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür."







