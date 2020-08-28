28 Ağustos 2020 Cuma Günlük burç yorumları! Astrolog Merve Rençber'den burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları!

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
28 Ağustos Cuma günlük burçları Astrolog Merve Rençber tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız hakkında dikkat etmeniz gereken noktalar ve hayatınızdaki diğer önemli konular için burcunuzu okumadan güne başlamayın.
28 Ağustos 2020 Cuma günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ipucu veriyor mu? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün geleceğe dair planlarınıza odaklanabilirsiniz. Sizden yaşça büyük, olgun ve deneyimli kişiler gündeminizde yer alabilir. Finansal değişimler artıyor.
Bugün çevrenizin ve karşınızdakilerin söylemlerine, düşüncelerine karşı daha hassas olabilirsiniz. Şifa adına destekler alınabilir. Desteklerle şifa çalışabilir.
Bugün harcamalar, mecburi ödemeler öne çıkabilir. Elinize düzenli geçen parayı daha iyi yönetmeye çalışabilir, kazançlarla ilgili bir yetersizlik hissedebilirsiniz. Kendinize dürüst olma, kendinizle ilişkinizi geliştirme zamanı.
Bugün ilişkiler ve ortaklklar gündemde. İlişkilerde zorunluluk ve mecburiyetler öne çıkabilir. Karşınızdaki kişilerin maddi-manevi desteğe ihtiyaç duyduklarını görebilirsiniz.
Bugün günün ilk yarısında enerji veya motivasyon eksikliği çalışabilir. Çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerde hassasiyetler artıyor. Hedefleriniz doğrultusunda hareket etmelisiniz.
Bugün araştırmacı, sorgulayıcı ve eleştirel yanınız öne çıkabilir. Detaylardan bütüne gidebilir, detaylara göre hareket edebilirsiniz. Yaşamda sağlamlaşma adına yavaş hareket etme zamanı.
Bugün aile üyeleri, uzak akrabalar ve yurtdışı konuları gündeminizi oluşturabilir. Fedakarlıklar öne çıkabilir. İlişkilerin gerektirdiği saygı, sınır ve çaba bugünlerde ortaya koyulması gerekiyor olacak. Beklentisiz vermek, yardımların size en iyi dönüşüyle çalışıyor.
Bugün günün ilk yarısında baş ağrılarına dikkat etmeli, iletişimde yara vermemeye, kırıcı olmamaya gayret etmelisiniz. Zihniniz bugünlerde daha manipülatif çalışabiliyor. Kendi içinizde düşüne düşüne bazı konuları saptırabilirsiniz. Sosyal çevresinden iş ve özel hayatınız adına destekler görebilirsiniz.
Bugün harcama ve kazançlar bir arada olabilir. Günün ilk yarısında daha hassas ve değişken bir ruh halinde iken, öğleden sonra aklınıza ve düşüncelerinize göre hareket edeceksiniz. Mantık ve gerçekçilik çalışıyor olacak.
Bugün günün ilk yarısından itibaren motivasyon sağlayacağınız konulara, kişilere odaklanmalı; enerjinizi düşüren alandan uzaklaşmalısınız. Aşk hayatında farklı duygular uyanabilir; özellikle akşama doğru ilişkilerde daha cesur ve yenilikçi olabilirsiniz.
Bugün kendi içinize çekilmek, tek başınıza vakit geçirmek ve rahatlamak/arınmak isteyebilirsiniz. Görevleri yerine getirip tamamlamak iç huzuru çalıştırırken karmaşa dolu işler, yoğun bir tempo iç huzuru etkileyebilir.
Bugün geniş kalabalık ortamlara dahil olabilir, sevdiğiniz veya tanıdığınız kişileri bir araya getirerek yeni ortamlar yaratabilirsiniz. Karşınızdakiler, genel olarak daha mantıksal bakıp somut düşündükleri zaman diliminde.
Astrolog Merve Rençber
İletişim: astrolojionline@gmail.com
Instagram: astrolojionline
Youtube: Astroloji Online
Okuyucu Yorumları 0 yorum