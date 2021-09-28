KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. 28 Eylül günlük burç yorumları! Güven ihtiyacınız artabilir

28 Eylül günlük burç yorumları! Güven ihtiyacınız artabilir

28.09.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yay burcu 16,64'e kadar ilişkilerinde duygusal karmaşalar yaşadığını hissedebilir. Akrep burcu ise şartları yönetme ve kontrol etme ihtiyacında olabilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

Koç burcu ulaşım ve seyahat konularında değişiklikler yaşayabilir. Aslan burcunun sosyal çevresinde değişiklikler olabilir. Oğlak burcu 16,64'e kadar iş hayatında rutin dışı gündemle ilgilenebilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ulaşım ve seyahatlerde plan değişiklikleriniz olabilir. Kısa süreli erteleme veya gecikmeler yaşanabilir. Kesin planlarla hareket etmemeniz gereken bir gün. Esnek olun. Düşünmeden konuşmayın.

BOĞA

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar duygularınız ve dürtülerinizle hareket edebilir, bazı duygularınızı kendi içinizde yaşayabilirsiniz. Yeteneklerinizin ve potansiyelinizin farkında olmanız gereken bir gündesiniz.

İKİZLER

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar dikkat dağınıklığı, tembellik ve kararsızlık gibi durumları daha yoğun yaşayabilirsiniz. Ana göre hareket edeceğiniz, kişiye göre davranacağınız, zihinsel aktivitenin arttığı bir gündesiniz.

YENGEÇ

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar güne dair işleriniz ve planlarınızda bir aksama veya gecikme yaşanabilir. Koşulların çok fazla elinizde olmadığını hissedebilirsiniz. Dağınıklıkları toparlamaya çalışın.

ASLAN

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar sosyal çevrenizle planlarınızda bir değişiklik olabilir. Davetler ve organizasyonlar aniden ortaya çıkabilir. Kısa vadeli bir planınızdan gün içinde vazgeçebilirsiniz.

BAŞAK

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yöneticileriniz ve üstlerinizle iletişiminizde daha dikkatli ve titiz olun. Yönetici iseniz karar almakta aceleci olmayın ve daha çok mevcut şartları yönetmeye odaklanın. Ebeveynlerle ilgili durumlar gündemde olabilir.

TERAZİ

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar iletişim aksaklıklarına dikkat edin. Yazışmalarınızı iki kez kontrol edin. Beklediğiniz bazı haberler gecikebilir. Fakat bir yandan da beklemediğiniz haberler alabilirsiniz. Uzaklardaki kişiler gündeme gelebilir.

AKREP

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar şartları yönetme ve kontrol etme ihtiyacında olabilirsiniz. Güven ihtiyacınız artabilir, ilişkilerinizde güven ve samimiyete daha fazla önem verebilirsiniz. Maddi paylaşımlara dair konuşmalar yapılabilir.

YAY

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ilişkilerinizle ilgili duygusal karmaşalar yaşadığınızı hissedebilirsiniz. Özlem veya merak duygusu ilişkilerde ön planda olan başlıklar olabilir. Karşınızdaki kişilerden değişken tavırlar görebilirsiniz.

OĞLAK

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar iş hayatında rutin dışı gündemlerle meşgul olabilirsiniz. Her zamankinin tersine daha yoğun veya daha sakin bir gün geçirebilirsiniz. Resmi yazışmalarınızda ve yazılı çalışmalarınızda daha titiz olun.

KOVA

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar duygularınızı akıl ve mantık süzgecinden geçirerek hareket edebilir, bazı ilişkilerinizde daha bireysel ve özgürlük yanlısı davranabilirsiniz. Kendi keyfiniz ve mutluluğunuz ön planda olabilir.

BALIK

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar sorumluluklar, gereklilikler, ihtiyaçlar ön planda olabilir. Gün içerisinde hayatınızı gözden geçirebilir, yaşamınızın bir alanında bir bitiş yapmak ve arkasından yeni bir sayfayı açmak isteyebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 ay arayla çifte acı yaşadı! Genç pilottan yürek yakan vasiyet7 ay arayla çifte acı yaşadı! Genç pilottan yürek yakan vasiyet
PARTNERAslışah Alkoçlar anne olduAslışah Alkoçlar anne oldu
Bu hafta sizi neler bekliyor?Bu hafta sizi neler bekliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İddialı dizi reytinglere yenildi! Ekran ömrü kısa oldu

İddialı dizi reytinglere yenildi! Ekran ömrü kısa oldu

Türkiye'den ayrılmıştı! Gittiği ülkeden ilk pozlarını paylaştı

Türkiye'den ayrılmıştı! Gittiği ülkeden ilk pozlarını paylaştı

Bu yöntem estetikli ve zayıf gösteriyor

Bu yöntem estetikli ve zayıf gösteriyor

Bu hafta sizi neler bekliyor?

Bu hafta sizi neler bekliyor?

Yüzünüzdeki sivilcelerin sebebi bu olabilir!

Yüzünüzdeki sivilcelerin sebebi bu olabilir!

Etkisi inanılmaz! Sirke ile karbonatı karıştırırsanız...

Etkisi inanılmaz! Sirke ile karbonatı karıştırırsanız...

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Aklınıza hemen çöp gelmesin

Aklınıza hemen çöp gelmesin

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yatak odasındaki durumlar değiştiyse dikkat

Yatak odasındaki durumlar değiştiyse dikkat

Şanslı bir dolunay gerçekleşiyor!

Şanslı bir dolunay gerçekleşiyor!

4 soruda anlaşılıyor! Kişiye değil olayın kendisine aşıklar

4 soruda anlaşılıyor! Kişiye değil olayın kendisine aşıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.