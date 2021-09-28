28 Eylül günlük burç yorumları! Güven ihtiyacınız artabilir

Koç burcu ulaşım ve seyahat konularında değişiklikler yaşayabilir. Aslan burcunun sosyal çevresinde değişiklikler olabilir. Oğlak burcu 16,64'e kadar iş hayatında rutin dışı gündemle ilgilenebilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ulaşım ve seyahatlerde plan değişiklikleriniz olabilir. Kısa süreli erteleme veya gecikmeler yaşanabilir. Kesin planlarla hareket etmemeniz gereken bir gün. Esnek olun. Düşünmeden konuşmayın.

BOĞA

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar duygularınız ve dürtülerinizle hareket edebilir, bazı duygularınızı kendi içinizde yaşayabilirsiniz. Yeteneklerinizin ve potansiyelinizin farkında olmanız gereken bir gündesiniz.

İKİZLER

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar dikkat dağınıklığı, tembellik ve kararsızlık gibi durumları daha yoğun yaşayabilirsiniz. Ana göre hareket edeceğiniz, kişiye göre davranacağınız, zihinsel aktivitenin arttığı bir gündesiniz.

YENGEÇ

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar güne dair işleriniz ve planlarınızda bir aksama veya gecikme yaşanabilir. Koşulların çok fazla elinizde olmadığını hissedebilirsiniz. Dağınıklıkları toparlamaya çalışın.

ASLAN

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar sosyal çevrenizle planlarınızda bir değişiklik olabilir. Davetler ve organizasyonlar aniden ortaya çıkabilir. Kısa vadeli bir planınızdan gün içinde vazgeçebilirsiniz.

BAŞAK

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yöneticileriniz ve üstlerinizle iletişiminizde daha dikkatli ve titiz olun. Yönetici iseniz karar almakta aceleci olmayın ve daha çok mevcut şartları yönetmeye odaklanın. Ebeveynlerle ilgili durumlar gündemde olabilir.

TERAZİ

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar iletişim aksaklıklarına dikkat edin. Yazışmalarınızı iki kez kontrol edin. Beklediğiniz bazı haberler gecikebilir. Fakat bir yandan da beklemediğiniz haberler alabilirsiniz. Uzaklardaki kişiler gündeme gelebilir.

AKREP

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar şartları yönetme ve kontrol etme ihtiyacında olabilirsiniz. Güven ihtiyacınız artabilir, ilişkilerinizde güven ve samimiyete daha fazla önem verebilirsiniz. Maddi paylaşımlara dair konuşmalar yapılabilir.

YAY

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ilişkilerinizle ilgili duygusal karmaşalar yaşadığınızı hissedebilirsiniz. Özlem veya merak duygusu ilişkilerde ön planda olan başlıklar olabilir. Karşınızdaki kişilerden değişken tavırlar görebilirsiniz.

OĞLAK

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar iş hayatında rutin dışı gündemlerle meşgul olabilirsiniz. Her zamankinin tersine daha yoğun veya daha sakin bir gün geçirebilirsiniz. Resmi yazışmalarınızda ve yazılı çalışmalarınızda daha titiz olun.

KOVA

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar duygularınızı akıl ve mantık süzgecinden geçirerek hareket edebilir, bazı ilişkilerinizde daha bireysel ve özgürlük yanlısı davranabilirsiniz. Kendi keyfiniz ve mutluluğunuz ön planda olabilir.

BALIK

Bugün saat 16.34'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar sorumluluklar, gereklilikler, ihtiyaçlar ön planda olabilir. Gün içerisinde hayatınızı gözden geçirebilir, yaşamınızın bir alanında bir bitiş yapmak ve arkasından yeni bir sayfayı açmak isteyebilirsiniz.



