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  4. 28 Haziran'da erken seçim mi var? Ankara'yı hareketlendiren paylaşım

28 Haziran'da erken seçim mi var? Ankara'yı hareketlendiren paylaşım

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2020 10:22 | Son Güncelleme

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım Ankara'da siyaset kulislerini hareketlendirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da erken seçim iddialarının konuşulduğunu belirterek, tarih için 'Bizim için fark etmez' dedi.

28 Haziran'da erken seçim mi var? Ankara'yı hareketlendiren paylaşım

Erken seçim iddialarına bir yenisi daha eklendi. AK Parti’den istifa ederek eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Gelecek Partisi’ni kuran isimler arasında yer alan Selçuk Özdağ, 2021 Mayıs ayında erken seçim olacağını iddia etmişti.

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise sosyal medya hesabından, “28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih?” diye sordu.

lutfu turkkan

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun da, partisinin dünkü Sultangazi 4. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Bazıları ‘haziranın sonu temmuz başı’ diyor. Bazıları ‘o kadar kısa zamanda halledemezler, eylül-ekim’ diyor. Bizim için fark etmez. Biz kongrelerimizi zaten bu seçimler için hazırlık maksadıyla yapıyoruz” demesi dikkat çekti.


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28 haziran seçim erken seçim Lütfü Türkkan

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